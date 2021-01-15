Байден представил «План спасения Америки» стоимостью 1,9 триллиона долларов

Руководители Демократической партии в Конгрессе приветствовали инициативы команды Байдена и Харрис, сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Дарья Диегуц.

Фото: Joe Biden/YouTube

Избранный президент Джо Байден в четверг вечером выступил в Уилмингтоне, штат Делавэр, с официальным заявлением по поводу плана помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса, общей стоимостью 1,9 триллиона долларов.

Стратегия Байдена, получившая название «План спасения Америки», направлена на ускорение процесса вакцинации, оживление экономики и открытие школ.

Выступая в Уилмингтоне вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис, Байден обосновал свои предложения по стимулированию экономики, заявив, что Соединенные Штаты нуждаются в срочной помощи в связи с продолжающейся пандемией Covid-19, а выгоды, которые будут получены в результате реализации плана «намного превзойдут затраты».

Подробности плана были опубликованы представителями переходной команды Байдена – Харрис накануне выступления избранного президента. В заявлении говорится, что план послужит в качестве трамплина для восстановления американской экономики после того, как пандемию коронавируса удастся взять под контроль.

Более 400 миллиардов долларов будут потрачены на вакцинацию, проведение тестов, появление новых рабочих мест в сфере общественного здравоохранения, открытие школ и выплату отпускных по семейным обстоятельствам, а также на создание инфраструктуры, которая позволит осуществить введение 100 миллионов доз вакцины за первые 100 дней президентства Байдена.





Часть американцев, соответствующих определенным критериям, получат дополнительно 1400 долларов в виде прямых выплат. Люди, оставшиеся без работы, будут еженедельно получать федеральное пособие по безработице в размере 400 долларов вплоть до сентября 2021 года.

План Байдена также предусматривает продление до сентября моратория на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Уровень минимальной заработной платы на федеральном уровне будет увеличен с нынешних 7,25 долларов в час до 15 долларов в час.

Ведомства и компании в сфере общественного транспорта получат помощь в размере 20 миллиардов долларов, также будут предложены гранты и ссуды малому бизнесу.

Нэнси Пелоси и Чак Шумер, главные демократы в Конгрессе, прокомментировали подробности представленного командой Байдена плана, выразив благодарность избранному президенту.

«Программа по оказанию чрезвычайной помощи американцам, анонсированная сегодня будущей администрацией Байдена и Харрис, является правильным подходом (к решению кризиса). Это демонстрирует, что у демократов наконец-то появится партнер в Белом доме, понимающий необходимость принятия быстрых мер для решения проблем сообществ, нуждающихся в помощи», – говорится в заявлении Пелоси и Шумера.