Трамп осудил насилие в Капитолии, заявив о стремлении к «исцелению и примирению»

Президент опубликовал в социальных сетях видеообращение, заявив о том, что он работает над «плавной и упорядоченной передачей власти» новой администрации, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Действующий президент Дональд Трамп опубликовал в четверг в социальных сетях видеообращение к нации, осудив действия своих сторонников, которые «осквернили центр американской демократии», устроив беспорядки в здании Капитолия.

Администрация твиттера разблокировала учетную запись президента после того, как он удалил несколько вчерашних твитов, в которых содержались ничем не обоснованные утверждения о «краже голосов» во время президентских выборов.

В видеообращении, опубликованном на страницах Трампа в твиттере и ютубе, президент заявил, что в данный момент он сосредоточен на «плавном и упорядоченном процессе передачи власти» новой администрации.

«Теперь Конгресс подтвердил результаты [голосования]. 20 января состоится инаугурация новой администрации. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий. В этот момент нам требуется исцеление и примирение», – заявил президент, обращаясь к американцам.

Трамп заявил, что он был возмущен «чудовищным нападением» на Капитолий, сказав, что демонстранты, ворвавшиеся в среду днем в здание Конгресса, «осквернили центр американской демократии».

По словам президента, люди, нарушившие закон и совершившие насильственные действия «не представляют нашу страну и понесут за это ответственность». Трамп добавил, что четыре года, проведенные им в должности президента, стали самой большой честью в его жизни.