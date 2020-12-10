Иммиграционная служба выдворила иммигранта, разыскиваемого в России за попытку убийства

Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) выслала в Россию 32-летнего Станислава Эдуардовича Лисицкого, разыскиваемого в самой России за попытку убийства, а в США он был осужден в за участие в схеме мошенничества с использованием электронных средств.

Фото: ICE

В 2019 году он был осужден в Южном округе Нью-Йорка за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в рамках схемы посредством продажи автомобилей через Интернет., в результате которой были обмануты люди на сумму более 4,5 миллионов долларов. После завершения его тюремного срока ICE взяла его под стражу и в феврале 2020 года начала процедуру высылки.