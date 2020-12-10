Как пост-советский иммигрант борется с социализмом в Америке

Решил написать про социализм, а получилось как всегда. А всё дело в том, что пост-советский иммигрант выборочно борется с любыми социальными программами на Западе под предлогом своего интимного знания советского социалистического строя. Вот такой он умный, дальновидный, и точно знает, чем это всё заканчивается.Но борется он очень выборочно. Если программа работает на него – это хорошо, это правильно, это законно, это заслуженно, и какой же идиот будет от этого отказываться? А если та же самая программа работает на других – вот это настоящий социализм, который строят Демократы, и который приведёт к неминуемой катастрофе для Америки.

Но дело не просто в эгоизме и двуличии. Стоит копнуть чуть глубже, и снова оказываеется, что эти «другие», которые так беспардонно пользуются соцпрограммами, это непременно местное чернокожее население и нелегальные иммигранты из Центральной Америки. То есть опять самый обыкновенный расизм.

Не верите? Спросите любого борца с «социализмом», или они готовы следовать собственным принципам: отказаться от пособия по безработице, пенсии по возрасту, пенсии по инвалидности, фуд стэмпов, 8-й программы, государственной программы «home attendant», медикейда, медикэйра, разных субсидий, ну и так далее, нужное подчеркнуть. А для тех, кто хорошо устроился, пусть вспомнят, какими государственными программами они воспользовались по приезду в США, и какие гранты и субсидии они получили от государства на образование, не заплатив на тот момент ни копейки налогов. Ну и заодно спросите, какими программами (см. выше) пользуются их пожилые родители, в результате чего они не зависят от своих детей, а детям не нужно их содержать.

В этом месте наши «капиталисты» наснут ёрзать и уходить от ответа. Начнут рассказывать, почему это они должны отказываться от абсолютно заслуженной помощи. Но рано или поздно вы услышите этот самый двойной стандарт. Проблема не в нас, скажут они. Мы работаем, или стремимся работать, или наши дети работают, или наши родственники работают, в крайнем случае однофамильцы. И даже если мы где-то что-то получили, так мы потом или до этого заплатили больше налогами. Проблема не в нас – проблема в этих, «других».

И так я слушал, как наши иммигранты, ни дня официально не проработав в этой стране и не уплатив ни копейки налогов, которые не просто сидели на государственных программах, но ещё и умудрялись воровать у этих самых программ, рассказывали, как чернокожие всю жизнь сидят на велфере. Они рассказывали мне, как они бескорыстно борются с социализмом не для себя, нет, а спасают таких глупых, как я, которые не понимают, что это такое. Предсказывали, как мне придётся лично содержать не просто бедных людей, а людей с другим цветом кожи. Те же самые люди, которые с радостью получали немецкие деньги, доказывали мне, что потомки рабов не могут претендовать на компенсацию, потому что они окончательно откажутся работать. А всё потому что нельзя перераспределять добро, забирая у богатых (белых) и отдавать бедным (чёрным).

Вы думаете это двуличие заканчивается на малоимущих иммигрантах? Что люди побогаче могут хотя бы честно сказать, что не только они против социализма, но они им и не пользуются? Не тут-то было! Хозяева бизнеса в своё время объявили банкротство, не выплатили банковские долги, и я не знаю какую ещё помощь они получили от государства. Они с пеной у рта доказывали, что они заплатили больше налогов до и после, поэтому никакого социализма здесь нет. А вот эти темнокожие и нелегалы сидят у них на шее.

Мне рассказывали другие бизнесмены, как их кровнозаработанные деньги уходят на содержание чёрных и понаехавших, и если бы им только снизили налоги, они бы сразу же создали новые рабочие места. Если б они только понимали, сколько иронии было в их “Сказке про Золушку”. Их прибыль полностью поступала от государственных программ, которые нужно урезать при снижении налогов. Спрос на их сервис был тоже жёстко ограничен количеством клиентов. Таким образом, они сами полностью зависели от соцпрограмм, а дополнительной работы у них просто не было. Я уже не говорю о том, что они платили минимальную зарплату и поднимать её не собирались. Когда Трамп уменьшил налоги в 2017-м году, они просто положили эти деньги себе в карман.

Но обязательно найдётся кто-то из профессионального класса, например программист, который скажет снимите с меня налоги, и я сам буду содержать своих родителей. Тогда просто достаньте калькулятор и посчитайте, сколько государство платит на обслуживание пожилых людей, и сколько это обойдётся нашему профи, не увольняясь с работы. И даже можно не учитывать, что ~23% его федеральных налогов уходят на его же будущую пенсию (Social Security), ~15% уходит на медикэйр, который он тоже получит сам, и 16% уходит на армию.И как всегда, больше всего поражает их отношение к Трампу. У них никаких проблем, если «социализм» наступает у одного отдельно взятого человека. Они не возмущаются, когда Трамп не платит налогов, и все мы коллективно содержим его и его так называемый образ жизни. У них не возникает вопросов, когда мы, налогоплательщики, вливаем деньги прямиком в трамповский бизнес. Их не смущает, что на официальные должности назначаются родственники Дорогого Лидера. Это им советский социализм ничем не напоминает.

Но в корне всего этого непонимание одной простой вещи. Эта страна их приняла. Эта страна создала им условия, чтобы они могли безопасно работать, открывать бизнесы, всячески преуспевать и не волноваться за старость или голодную смерть. И когда пришла их очередь сделать то же самое для других – это не социализм. Это нормальный контракт с обществом, к которому они между прочим добровольно решили присоединиться.

Понять они это не смогут, пока не преодолеют свой совковый менталитет. Ведь именно СССР научил их делить людей на национальности. Вот и получается, что один инстинкт заставляет их искать советский социализм в США, а второй заставляет это делать по расовому признаку.

Dmitry Abramson