Как указано на сайте GoFundMe, Василий Галанеси (Vasiliy Galanesi), старший пастор Украинской церкви пятидесятников Полного Евангелия в Такоме (Ukrainian Full Gospel Pentecostal Church, Tacoma), а также старший пастор Сообщества христиан веры евангельской (the Evangelical Faith Christians Fellowship) находится в критическом состоянии из-за COVID-19.

Как пишет Сергей Морару (Sergey Moraru), организовавший сбор средств на общественной платформе, “более 20 лет он служил многим людям в штате Вашингтон и во многих других странах. Но сейчас он и его семья переживают очень трудное время. В настоящее время Василий находится в больнице и врачи делают все возможное, чтобы восстановить его здоровье. Мы благодарим всех, кто молился, и мы продолжаем просить молитвы за него и его семью. В то же время мы просим вашей финансовой поддержки. Заранее благодарю за ваши молитвы и поддержку. Да благословит Бог вас и вашу семью”.

Из заявленных $50 000 на момент публикации статьи удалось собрать почти $13 000.

Руководство церкви никак не прокомментировало данную информацию.