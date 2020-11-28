Пастор из Калифорнии временно сделал из своей церкви стриптиз-клуб

Как известно, в связи с пандемией COVID-19 в в Калифорнии были введены значительные ограничительные меры, которые коснулись деятельности всех: от частных лиц до многих организаций, включая церкви, чья работа не признана основной (essential), в отличие от больниц, магазинов. Также практически без изменений продолжают работать аптеки, продающие марихуану.

Фото: YouTube/Daily Caller

Как мы неоднократно писали, ряд церквей штата подали в суд на власти из-за таких ограничений, утверждая, что введенные меры нарушают Первую поправку. В суды подали иски и владельцы стриптиз-клубов, заявив, что их деятельность защищена все той же Первой поправкой. В результате 12 ноября судья Верховного суда Сан-Диего приказал округу временно открыть стриптиз-клубы до полного слушания в конце месяца.

Пастор Роб Маккой, возглавляющий Godspeak Calvary Chapel в округе Вентура, размыслил примерно так – поскольку право проводить развлекательные мероприятия для взрослых защищено, хотя и на несколько недель, возможно, церквям также можно использовать это постановление.

Во время службы пастор Маккой снял предмет одежды в виде галстука, что сделало церковь временным стриптиз-клубом и, следовательно, прихожанам можно приходить на службы. Затем пастор на самом деле станцевал стриптиз и бросил галстук прихожанам, некоторые из которых держали долларовые купюры для своего “стриптизера”.

Тем не менее, на собрании прихожане обсудили усиление, как они считают, преследований, с которыми сталкиваются церкви во время COVID-19.