Помощники шерифа и детективы Таузенд-Оукс (Thousand Oaks), округ Вентура, арестовали двух подозреваемых, которые обманным путем сняли более $164 000 в нескольких банкоматах.

Фото: Ventura County Sheriff’s Office

Согласно официальной информации шерифа округа, 6 августа женщина позвонила в службу 911, когда она заметила двух человек, подозрительно действовавших в банкомате Bank of America. Помощники шерифа остановили автомобиль, когда он покидал этот район. Водитель и пассажир автомобиля были опознаны как Григор Гаспарян и Карапет Гаспарян. Во время последующего обыска помощники шерифа обнаружили два продуктовых мешка с наличными и большое количество дебетовых карт Visa на имена других людей. Впоследствии оба мужчин были арестованы. Подозреваемые были доставлены в главную тюрьму округа Вентура по обвинениям в краже личных данных, крупной краже и заговоре. Их залог был установлен в размере $500 000 долларов.

В ходе предварительного расследования детективы по финансовым преступлениям определили, что дебетовые карты Visa были выпущены через Департамент развития занятости Калифорнии (California Employment Development Department (EDD) для выплаты пособий по безработице. Детективы определили, что подозреваемые в течение дня снимали в банкоматах крупные суммы денег из разных мест с помощью дебетовых карт EDD. Детективы также определили, что дебетовые карты EDD, которые были у подозреваемых, были получены обманным путем через обращения за пособиями с использованием украденной личной информации нескольких жертв, которые проживают за пределами Калифорнии. Отмечается, что в связи с недавними событиями, включая пандемию COVID-19, в Калифорнии и многих других штатах наблюдался всплеск мошеннических заявлений на страховании по безработице, поданных с использованием украденных личных данных, а также других видов мошенничества, связанных с законом CARES.

Правоохранительные органы предостерегают, что если вы считаете, что стали жертвой кражи личных данных в связи с мошенничеством по страхованию от безработицы, сообщите о мошенничестве в местные правоохранительные органы, государственные агентства по страхованию от безработицы, IRS, кредитные бюро и отдел кадров вашего работодателя.