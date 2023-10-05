Обновление об экстремальной жаре – как Калифорния адаптируется?

Большая часть Калифорнии получила отсрочку от сильной жары, но эксперты говорят, что она не продлится долго — сильная жара никуда не денется: жара на первой неделе октября яркое этому подтверждение.

Что лучше всего работает с точки зрения повышения осведомленности общественности в недостаточно обслуживаемых, часто крайне изолированных частях штата об опасностях? Какими историями успеха мы можем поделиться в плане повышения устойчивости в этих сообществах? Какие задачи ждут впереди?

На этом третьем из трех брифингов EMS, спонсируемых Управлением общественного партнерства и стратегических коммуникаций, прошедшим 26 сентября, мы получили обновленную информацию о мерах борьбы с жарой по всему штату, перспективу общественного здравоохранения округа Сан-Хоакин, а также достижения и проблемы четырех общественных организаций, работающих в округах Сан-Хоакин, Вентура и Бьютт, а также людей с ограниченными возможностями.

Брэйден Кей, менеджер программы экстремальной жары и устойчивости сообществ Управления планирования и исследований губернатора Калифорнии, рассказал об усилиях штата, которые освещаются на сайте Heatreadyca.com.

По его словам, хотя в этом году штат в значительной степени был избавлен от рекордной мировой жары, он подчеркнул, что “последствия жары, в том числе связанные с жарой смертельные случаи и заболевания, происходят не только в дни, которые попадают в заголовки новостей; мы даже начинаем видеть их зимой”.

“Нам нужно говорить о жаре и готовиться к ней не только в глубоким летом, но и с весны до осени, т.е. “второго лета”,” – сказал он Кей, говоря о защите калифорнийцев, особенно тех, кто наиболее уязвим к жаре: детей и пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, работников на открытом воздухе (строители, фермеры и др.) и те, кто не имеет жилья.

“Одна из ключевых проблем, связанных с изменением климата, заключается в том, что это не просто изменения, это хаос,” – пояснил Брэйден Кей. “Часто люди говорят: “Вы говорили, что будет жарко, но этим летом было не так жарко”. Это не линейный путь, согласно которому каждое лето будет жарче; погода будет более непредсказуемой”.

“По мере того как погода становится все более непредсказуемой, ее последствия становятся все более непредсказуемыми,” – заявила доктор Мэгги Парк, специалист по здравоохранению округа Сан-Хоакин, в котором проживает около 750 000 человек. Хотя 88% земель находятся в сельской местности, сказал Пак, “только 8% населения живут в этих сельских районах”.

“Даже в пределах одного города тепловая нагрузка распределяется неравномерно. Районы с низкими доходами и большим количеством чернокожего, латиноамериканского и азиатского населения испытывают значительно больше городского тепла, чем более богатые и преимущественно белые кварталы, потому что бедные и группы меньшинств живут в районах с большим количеством зданий, бетона, меньшей растительности, меньшим количеством деревьев и с большей плотностью,” – поделилась она.

По словам Мэгги Пак, погодные условия тяжелым бременем ложатся на бездомных, которых по состоянию на 2022 год в округе Сан-Хоакин насчитывается 2319 человек. Многие бездомные люди не хотят оставлять свои палатки и вещи, чтобы отправиться в охлаждающий центр, сотрудники окружного здравоохранения обращаются к ним с просьбой предоставить бутылки с замороженной водой, мобильные душевые кабины и информацию о безопасном хранении продуктов питания.

Среди тех, кто особенно уязвим перед жарой – сельскохозяйственные рабочие-мигранты, им предоставляется перевод соответствующих материалов.

Как убеждена доктор Инес Руис-Хьюстон, вице-президент по специальным программам и гражданской активности в общественной организации El Concilio, многоязычный обмен сообщениями является ключом к разъяснительной работе по борьбе с жарой в масштабах всего сообщества.

“Личное общение буквально на полях — самый эффективный метод,” — сказал Руис-Хьюстон. “Семьи боятся включать кондиционеры из-за стоимости электроэнергии или из-за страха перебоев в подаче электроэнергии, El Concilio фокусирует свои многоязычные сообщения на доступных центрах охлаждения и транспортировке к ним.”

Иннес Руис-Хьюстон также подчеркнула важность того, кого охватывать: “Когда дело доходит до обеспечения безопасности сообщества флаеров недостаточно. Что это значит? Найти людей, представляющих ваш район, которые знают все о сообществе, первыми рассказывают всем, что в нем происходит.”

Делясь историями успеха общественной помощи в борьбе с теплом, Патриция Хиронимус, исполнительный директор Экологического совета Бьютта, обделило внимание большому количеству людей, переживших лесные пожары, и экологически активных студентов колледжей в округе Бьютт.

По ее словам, семинары по утеплению домов и повышению осведомленности об экстремальной жаре, на которых студенты и другие члены сообщества учатся использовать бытовые материалы, такие как, например, картон, для отражения тепла и света от окон, стали особенно эффективным способом повышения устойчивости к жаре.

Патриция Хиронимус добавила, что лучший способ помочь выжившими после лесных пожаров – это использовать ресурсы, которые они действительно используют и знают, такие как, например, продовольственные кладовые (когда люди сами организовывают в доступном месте обмен непортящимися продуктами) и фермерские рынки.

“Если температура на рынке 105 градусов, на тротуаре будет выше 110, и мы не сможем стоять на улице. Мы не можем рассказывать людям о предупреждающих признаках сильной жары в сильную жару, потому что это когнитивное диссидентство, если мы говорим: “Не ходи сюда”,” – добавила она.

Сьюзан Хендерсон, исполнительный директор Фонда образования и защиты прав инвалидов, сказала, что инвалиды и пожилые люди являются наиболее уязвимой перед жаре группой населения. Примерно каждый четвертый человек в США имеет инвалидность.

“Значительная часть этого числа — пожилые люди, поскольку почти все мы с возрастом становимся инвалидами,” — пояснила она.

По словам Сьюзан Хендерсон, доступ к безопасному и кондиционированному жилью является ключом к защите людей с ограниченными возможностями и пожилых людей от воздействия экстремальной жары, равно как и транспорт до таких ресурсов, как центры охлаждения и больницы, а также резервное электроснабжение в случае перебоев.

“Но даже когда помощь доступна, инвалидам и пожилым людям с ограниченным доходом часто приходится нести расходы на эту помощь и, поэтому, приходиться выбирать между оплатой электричества и других базовых потребностей”.

“Чтобы приспособиться, спросите инвалида, что ему нужно и как,” – сказала она, говоря о проблемах проверки доступности общественных тепловых ресурсов.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com