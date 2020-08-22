Судья округа Вентура оштрафовал церковь на $3 000 за богослужения в помещении

Судья округа Вентура Судья Винсент О’Нил (Vincent O’Neill) оштрафовал часовню Godspeak Calvary Chapel в Ньюбери-парке на $3000 за то, что руководство церкви продолжало проводить богослужения в помещении, таким образом нарушая временный запретительный судебный ордер, выданный 7 августа. Судья отметил, что это “умышленное неповиновение”, оно “хорошо мотивировано’.

Фото: ABC/YouTube

Штраф выписан церкви, а не ее пастору Робу МакКою. Важно отметить, что судья вынес решение в результате нарушения первоначального постановления, которое, по словам судьи, “было должным образом издано”. Полное слушание, на котором будет решен вопрос о продлении или окончании временного запретительного судебного ордера, назначено на конец месяца – 31 августа.

Судья О’Нил сказал, что это важно, потому что у Godspeak Calvary Chapel есть различные возможности для проведения служб, например, на открытом воздухе. Также он отметил, что “это не правительство говорит людям не поклоняться и даже не собираться.”

По сообщению местной прессы, пастор Роб Маккой убежден, что постановление губернатора противоречит Конституции. Он заявил, что планирует и дальше нарушать постановление суда, проводя воскресные службы в часовне, которая была оборудована соответствующим образом, чтобы уничтожать переносимые по воздуху вирусы.