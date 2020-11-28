Ситуация с COVID-19 после Дня Благодарения

По данным Проекта отслеживания COVID-19, в День благодарения количество госпитализаций достигло более 90 000 человек, это рекордный уровень, как сообщает CBS.

Согласно covid19.ca.gov, по состоянию на 28 ноября в Калифорнии зарегистрировано 1183 320 подтвержденных случаев COVID-19, в результате которых умерло 19089 человек. Число смертей, связанных с COVID, увеличилось на 0,3 процента по сравнению с 19 033 случаями за предыдущий день. Тестирование на VOVID-19 прошли 23 573 182 человек.

Количество госпитализаций в связи с подтвержденными и предполагаемыми случаями COVID-19 в Калифорнии достигло 7684 человек. Количество пациентов в Отделение интенсивной терапии в Калифорнии достигло 1763. Практически все округа штата (51) переведены на фиолетовый, самый строгий уровень, за исключением 7: Сьерра, Амадор, Алпайн, Можно, Иньйо, Марипоса, Марин.

Распределение подтвержденных случаев COVID-19 выявляет значительные различия в общей расовой и этнической демографии Калифорнии: больше всего случаев COVID-19 наблюдается среди латиноамериканцев – 59%, на втором месте белые 19,1%, потом азиаты 5,7%, потом черные 4,1%.

В настоящее время вирусом инфицировано более 13 миллионов американцев. В 32 штатах ежедневно увеличивается количество новых случаев заболевания, в этом анти-рейтинге лидируют Пенсильвания, Арканзас и Массачусетс.