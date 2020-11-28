Верховный суд США встал на защиту религиозных свобод ньюйоркцев: ограничения на собрания в религиозных учреждениях, введенные в связи с коронавирусом, признаны неконституционными, передает Голос Америки.

Как сообщает информагентство, 5 судей из 4 решили, что коронавирусные ограничения в религиозных учреждениях, введенные губернатором Нью-Йорка, нарушают Конституцию, а именно – ограничивают право американцев на свободу вероисповедания, гарантированную Первой поправкой Конституции США.

Решающим стал голос судья Эми Кони Барретт, номинированной президентом Трампом на пост Верховного суда.

Строгие меры были введены в штате Нью-Йорк из-за того, что в ортодоксальных еврейских общинах стремительно увеличилось количество заболевших.

Верховный суд США рассматривал две жалобы: одна – Римско-католической епархии Бруклина, а другая – от двух синагог. Обе жалобы утверждали, что введенные ограничения губернатором штата нарушают их право на свободу вероисповедания.