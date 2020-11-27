Тихановская сообщила, что ее пригласили на встречу с Байденом

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что ее пригласили на встречу с избранным президентом США Джо Байденом. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью телеканалу “Белсат”.

Фото: Беласат/YouTube

“Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу”, – ​сказала она.

Ранее американское издание Washington Post предложило пригласить Тихановскую на предстоящую инаугурацию Джо Байдена. Заседание Коллегии выборщиков, в ходе которого, согласно американскому законодательству, избранный президент будет официально признан победителем выборов, пройдет 14 декабря, а инаугурация нового президента – 20 января.

Газета опубликовала редакционную статью о событиях в Беларуси, в которой отметила упорство белорусов, четвертый месяц выходящих на протесты несмотря на репрессии и задержания. Статья заканчивается призывом к новому президенту США.

“Избранный президент Джозеф Байден должен пригласить госпожу Тихановскую на свою инаугурацию и встретиться с ней в Белом доме, чтобы показать миру, что Соединенные Штаты снова поддерживают демократию”.

Светлана Тихановская уже встречалась с мировыми лидерами: с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, с министрами иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции и других стран ЕС, выступила в бундестаге и в онлайн-формате в Национальной ассамблее Франции.

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