Светлана Тихановская: «Лукашенко втянул нашу страну в эту войну»

В интервью корреспонденту газеты The Washington Post Мисси Райан, которое проходило в видеоформате, Светлана Тихановская возложила полную ответственность за пособничество Беларуси в войне России против Украины на Александра Лукашенко, а также поддержала санкции, введенные против его режима.

«Лукашенко несет полную ответственность за это вторжение в Украину, мы лоббируем за ужесточение санкций против режима Лукашенко, – заявила Тихановская. – Мы уверены, что только экономическое давление может заставить диктаторов изменить свои решения. Но, конечно, сейчас ситуация зашла слишком далеко, и мы считаем, что все санкции, наложенные на РФ, должны быть продублированы и на белорусский режим, потому что Беларусь может быть использована, как огромная лазейка для России. И мы уже знаем случаи, когда наши белорусские предприятия, не находящиеся под санкциями, использовались Российской Федерацией для торговли, например, сталью. Безусловно, санкции влияют на уровень жизни белорусского народа. Белорусы уже видят, что в наших банках не хватает евро и долларов, а с полок наших магазинов начинают исчезать сахар и соль. Но должна сказать, что белорусы настолько сильно хотят перемен в нашей стране, и я получаю каждый день сотни сообщений, в которых люди говорят мне, что готовы немножко пострадать из-за отсутствия сахара или каких-то продуктов ради свободы в нашей стране».

Лидер белорусской оппозиции также высказала мнение, что белорусы в подавляющем большинстве выступают против войны:

«Белорусский народ против войны в Украине, потому что украинцы – наши братья и сестры, и мы никогда в нашей истории не противостояли Украине. А то, что творится сейчас в этой замечательной стране, – это ужас. И режим Лукашенко втянул нашу страну в эту войну и сделал нашу страну врагом для Украины. И, конечно, это ужасно. Но я уверена, что Украина победит с помощью демократического мира. И я также согласна с президентом Байденом в том, что это война не между Украиной и Россией, а война между свободным миром и диктатурой».

В ходе интервью Тихановская рассказала о телефонном звонке, который она на днях получила от Джо Байдена. Глава Белого дома позвонил ей, находясь на борту президентского самолета, летевшего из Варшавы в Вашингтон. Байден поблагодарил Тихановскую за ее присутствие во время его выступления в польской столице, а также подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений и свободные и честные выборы. Тиханoвская в свою очередь, по ее словам, попросила Байдена «держать Беларусь в фокусе, потому что сейчас судьбы Беларуси и Украины взаимосвязаны» и рассказала, как белорусы поддерживают Украину.

По словам Тихановской, в белорусском обществе, несмотря на репресcии присутствует антивоенный протест, хотя и не в активной фазе.

«Существует огромное сопротивление войне среди простых белорусов, среди сторонников перемен и даже среди военных. – рассказала Тихановская. – Как известно, белорусская армия отказывается идти в Украину, несмотря на давление и угрозы. Две недели назад белорусская армия должна была присоединиться к российским войскам, но что-то пошло не так. И с самого первого дня войны мы разговариваем с офицерами, с солдатскими матерями, объясняя им, почему Беларусь не должна ввязываться в эту войну. Мы также объясняем, что делать в случае, если солдаты будут вынуждены пересечь границу. Как сдаться украинским военным».

Как считает лидер белорусской оппозиции, активный протест в нынешних условиях практически невозможен из-за продолжающихся уже полтора года суровых репрессий:

«Когда украинцы спрашивают нас, почему вы против этого не протестуете? Мы объясняем, потому что мы живем, словно в ГУЛАГе. Люди не согласны с этой войной. Люди не согласны с присутствием российских войск на нашей земле. Но цена протеста слишком высока, потому что КГБ проводит обыски в квартирах и арестовывает людей, критикующих войну. Даже пост в Инстаграм может стоить вам несколько лет тюрьмы. В Бобруйске, например, городе на востоке Беларуси, школьную учительницу задержали за сине-желтую ленточку прямо во время урока».

Тихановская также выразила мнение, что внутриполитическая ситуация в Беларуси зависит от исхода войны в Украине. Если украинцы победят, то белорусам будет «гораздо легче избавиться от режима Лукашенко».

Помимо этого, она затронула тему недавно проведенного белорусскими режимом так называемого “референдума” по изменениям в Конституцию. По ее мнению, так как Лукашенко проиграл выборы в августе 2020 года и сейчас является нелегитимным президентом, то, соответственно, результаты референдума также нельзя считать легитимными. Однако, тем не менее, новые поправки, по ее словам, не могут не вызывать тревогу:

«Пункт о нейтральном и безъядерном статусе нашей страны был удален. То есть, Лукашенко может разместить ядерное оружие на нашей территории. И, конечно же, это угроза не только Украине, но и всему региону, всей Европе. И это надо остановить, потому что ядерное оружие в руках диктаторов – это что-то ужасное, а диктаторы непредсказуемы. И кто знает, каковы будут последствия этого решения?».

VOA