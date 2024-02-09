Международная ассоциация представит интересы беларуских бизнесменов в Вашингтоне

Ассоциация беларуского бизнеса за рубежом совместно с Министерством торговли США проведут I Белорусский бизнес-форум в Вашингтоне.

1 марта 2024 года в Вашингтоне, в Национальном пресс-клубе, пройдет Первый Беларуский бизнес-форум.

Ассоциация беларуского бизнеса за рубежом, ABBA, объединяет представителей бизнеса, топ-менеджеров, политиков, финансистов и активных деятелей беларуской диаспоры, чтобы вместе озвучить запросы и потребности беларуского бизнеса в США и за рубежом. На форуме будут участвовать беларусы из США, бизнесмены из Евросоюза и других стран.

Согласно заявлениях организаторов, “беларуский бизнес-форум станет площадкой для установления партнерских отношений, продвижения различных проектов и инициатив”. Одна из целей форума – расширение географии беларуского бизнеса за рубежом, обмен опытом и создание благоприятных условий для дальнейшего развития экономического сектора Беларуси в будущем.

К участию в форуме приглашаются бизнесы с беларускими корнями за рубежом, представители малого и среднего бизнеса, а также крупные бизнесмены и инвесторы.

Сообщается, что наряду с международными экспертами и представителями влиятельных институтов США в качестве спикера выступит Светлана Тихановская.

В ходе форума малый и средний бизнес получит прекрасную возможность рассмотреть вопросы масштабирования бизнеса, обсудить варианты кредитования и другие источники финансирования, а также возможность найти партнеров и инвесторов для своих компаний. В ходе бизнес-форума каждый бизнесмен сможет рассказать о своих услугах и продуктах, найти новых клиентов и получить советы по решению внутренних проблем.

Для крупных бизнесменов будут созданы условия для обсуждения возможностей участия в тендерах для беларуских компаний за рубежом, ознакомления с новыми инвестиционными перспективами, а также для обсуждения своих проблем на федеральном уровне США, сообщают инициаторы мероприятия.

Для участия в форуме необходимо зарегистрироваться до 26 февраля.