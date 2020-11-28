Дональд Трамп помиловал Майкла Флинна, признавшего себя виновным в даче ложных показаний ФБР

Президентское помилование Флинна вызвало негодование среди лидеров демократов, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Дональд Трамп в среду издал указ о помиловании своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, который признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР во время расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

Помилование Флинна, которое может оказаться не единственным подобным действием со стороны президента, вызвало резкое недовольство в среде демократов.

Отставной генерал Флинн в 2017 году признал себя виновным в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований, которые задавали ему вопросы о его контактах с бывшим российским послом в США, имевших место в течение нескольких недель, предшествовавших инаугурации Трампа в январе 2017 года.

С тех пор Флинн пытался отказаться от признания собственной вины, утверждая, что прокуратура нарушила его права и обманным способом заключила с ним соглашение о признании вины. Дата вынесения приговора Флинну откладывалась несколько раз.

«Для меня большая честь объявить, что генерал Майкл Флинн полностью помилован. Поздравляем (генерала Флинна) и его замечательную семью. Уверен, что теперь вы отпразднуете поистине фантастический День благодарения», – так сам президент прокомментировал помилование Флинна в своем Твиттере в среду вечером, накануне празднования Дня благодарения.

С момента вступления в должность президент уже помиловал нескольких человек, включая военнослужащих, обвиненных в совершении военных преступлений в Афганистане, и бывшего шерифа Джо Арпайо из Аризоны, который является одним из сторонников предельно жесткой борьбы с нелегальной иммиграцией.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, сразу же выпустила заявление, назвав действия президента Трампа «актом серьезной коррупции и наглым злоупотреблением властью».

«К сожалению, это помилование является еще одним доказательством того, что Трамп планирует использовать последние дни на своем посту для подрыва верховенства закона после своего провального президентства», – заявила Пелоси.

Демократ Джерри Надлер, председатель Юридического комитета Палаты представителей, назвал помилование Флинна «незаслуженным, беспринципным, очередным пятном на стремительно сокращающемся политическом наследии президента Трампа».

Флинн успел отработать на посту советника Трампа по национальной безопасности всего 24 дня, после чего президент уволил его за то, что Флинн солгал в беседе с вице-президентом Майком Пенсом о своих контактах с Сергеем Кисляком, который на тот момент был послом России в США.