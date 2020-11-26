Трамп обещает покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков признает Байдена победителем

Президент заявил об этом, обращаясь по видеосвязи к американским военным в честь Дня благодарения, передает Русская служба «Голоса Америки».

Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что если Коллегия выборщиков признает демократа Джо Байдена победителем выборов, то он покинет Белый дом. Президент сказал об этом, обращаясь по видеосвязи к американским военнослужащим, несущим службу за рубежом, и поздравляя их с Днем благодарения, сообщает агентство «Рейтер».

Заседание Коллегии выборщиков, в ходе которого, согласно американскому законодательству, избранный президент будет официально признан победителем выборов, пройдет 14 декабря, а инаугурация нового президента – 20 января.

Во время видеоконференции с военными Трамп также сообщил, что на следующей неделе он собирается посетить штат Джорджия, чтобы выразить поддержку двум кандидатами от Республиканской партии, баллотирующимся в Сенат, и сплотить своих сторонников.

Эти выборы имеют особенное значение для расклада сил в Конгрессе, так как в случае проигрыша республиканцев в Сенате сложится паритет голосов, и преимущество при возникновении спорных ситуаций окажется на стороне демократов, так как будущий вице-президент Камала Харрис сможет вносить решающий голос в пользу сенаторов от Демократической партии.

Трамп также рассказал военнослужащим, что первые поставки вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах начнутся уже на следующей неделе. Первыми получателями вакцины станут люди, работающие на передовой борьбы с вирусом, медицинские работники и пожилые американцы.

После окончания видеоконференции Дональд Трамп впервые со дня выборов ответил на вопросы журналистов. Во время короткого брифинга он в очередной раз обвинил «бесчестных» должностных лиц, отвечавших за проведение выборов на уровне штатов, в массовых фальсификациях, что в итоге, по словам президента, привело к его поражению.

«До этого еще далеко», – цитирует «Ассошиэйтед Пресс» ответ Трампа на вопрос о признании Джо Байдена избранным президентом и победителем выборов. Президент назвал состоявшиеся выборы «фальсификацией» и обрушился с резкой критикой в адрес властей Джорджии и Пенсильвании, которые, по словам Трампа, помогли Байдену добиться победы.

Трамп, как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», назвал высокопоставленных сотрудников администраций Джорджии и Пенсильвании «врагами государства» и возложил на них вину за фальсификацию результатов голосования.

Власти штатов и международные наблюдатели неоднократно отрицали обвинения Трампа, команда которого пока что не смогла предоставить убедительных доказательств массовых фальсификаций. Суды в нескольких штатах отказались рассматривать многочисленные иски, поданные республиканцами и юридической командой президента.

Президент рассказал журналистам, что в Джорджии он планирует провести масштабный митинг с участием тысяч своих сторонников в поддержку кандидатов в Сенат от Республиканской партии, действующих сенаторов Дэвида Пердью и Келли Леффлер. Второй тур сенатских выборов в Джорджии состоится 5 января. Митинг, по информации Белого дома, пройдет 5 декабря.