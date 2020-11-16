В результате прошедших 3 ноября выборов иммигрантка из Украины, Виктория Спартц, стала конгрессвумен от Республиканской партии, штат Индиана. В своей борьбе она выступала за ограничение правительства, что помогло ей одержать победу над своей основной соперницей – бывшим депутатом законодательного органа штата Индиана от демократов, Кристиной Хейл.

Фото: YouTube/CBS

Спартс призывает американцев “хорошо учить историю”, потому что Америке было известно, что так как социализм является “неустойчивой системой”, каждая страна, в которой он был, потерпела неудачу. Также Спартс сказала, что “много маленьких детей погибло”, когда Соединенные Штаты боролись против социализма.

По мнению Спартс “эта система создает много разрушения и страданий, поэтому мы должны быть умнее этого. Вы знаете, мы не собираемся меняться. Есть только две системы: у вас есть свобода и свободное предпринимательство, и у вас есть система, в которой правительство принимает решения, а политические элиты наверху [решают], как мы собираемся вести, что мы собираемся делать”, сообщает Fox News.