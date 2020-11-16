В Сан-Матео разбился молодой иммигрант из Молдовы

На калифорнийском побережье разбился мотоциклист, выходец из Молдовы. Близкие просят помочь со сбором денег на похороны молодого иммигранта.

12 ноября диспетчерская служба CHP получила вызовы службы экстренной помощи 911 по поводу дорожно-транспортного происшествия с одиночным транспортным средством, в котором участвовал мотоцикл, выехавший с проезжей части и съехавший в обрыв к югу от Devil’s Slide, рядом Grey Whale Cove.

“Персонал CHP Сан-Франциско, сотрудники офиса шерифа округа Сан-Матео, а также другие сотрудники службы экстренной помощи, включая сотрудников Pacifica Fire Department, спустились в обрыв и обнаружили мотоциклиста, который к этому моменту скончался от полученных травм и был объявлен погибшим. Персонал CHP и пожарных перекрыл одну полосу движения в течение примерно двух с половиной часов в ожидании ответа коронера, а также в целях эвакуации и восстановления”, – сообщается в посте CHP на официальной Фейсбук-странице.

Имя 26-летнего мотоциклиста, проживавшего в Южном Сан-Франциско, не было опознано в официальном заявлении для прессы, однако “Славянскому Сакраменто” удалось узнать, что погибшим является иммигрант из Молдовы Ион Болеа.

По словам свидетеля, находившегося в этом районе, причиной происшествия могла быть чрезмерная скорость, поскольку мотоцикл слишком быстро входил в поворот и потерял управление, свернув с основной части проезжей части. Мотоциклист не смог восстановить контроль над мотоциклом и, в конечном итоге, съехал в обрыв. Расследование продолжается, и полиция просит любых свидетелей этого происшествия обращаться в местный офис CHP в Сан-Франциско.