Губернатор Калифорнии вновь ужесточает условия карантина

В связи с резким ростом числа случаев COVID-19 по всей стране и в Калифорнии (темпы роста подтвержденных случаев COVID-19 выше, чем в июле) губернатор Гэвин Ньюсом и официальные лица здравоохранения штата объявили 16 ноября о немедленных мерах по замедлению распространения вируса. Штат задействует экстренный тормоз в Программе безопасной экономики, который предполагает, что 94,1% населения Калифорнии будет находиться на наиболее ограниченном уровне. С 17 ноября штат ужесточает ограничительные меры и усиливает правила по ношению масок – люди должны их носить везде вне дома, кроме некоторых исключений.

Фото: City of Cupertino/YouTube

28 округов, возвращающихся на уровень 1, фиолетовый (самый строгий с точки зрения ограничений): Аламеда, Бутт, Контра Коста, Эль Дорадо, Фрезно, Гленн, Керн, Кингз, Мендосино, Мерсед, Напа, Невада, Орандж, Плейсер, Сан Бенито, Сан Хоакин, Сан Луис Обиспо, Санта Барбара, Санта Клара, Санта Круз, Сискаю, Солано, Саттер, Тринити, Тулума, Вентура, Йоло, Йюба.

9 округов, возвращающихся на уровень 2, красный: Колуса, Марин, Плумас, Дель Норт, Модок, Сан-Франциско, Гумбольдт, Моно, Сан-Матео

2 округа, возвращающиеся на уровень 3, оранжевый: Калаверас, Сьерра

Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока служащий здравоохранения штата не примет решение о необходимости внесения изменений на основании данных общественного здравоохранения.