Kандидат от республиканцев с украинскими корнями была избрана в Конгресс

Виктория Спарц, 41 год – кандидат от республиканцев от 5-го избирательного округа штата Индиана была избрана в Конгресс. Сообщается, что Спарц иммигрировала в США в 2000 году из Украины. Виктория постоянно вспоминает о своем детстве в советской Украине, когда ее спрашивают, что повлияло на ее желание идти в Палату представителей США.

Фото: YouTube/CBS

Воспитание Спарц, проходившее в Советском Союзе, по крайней мере, частично сформировало ее убеждение в то, что участие государства неэффективно, и оно должно использоваться только как инструмент для стимулирования улучшения общества. Такой взгляд, по мнению экспертов, привел ее к победе на праймериз 5-го округа в июне.

Пока она была сенатором в Сенате штата Индиана, Виктория проводила большую часть своего времени, защищая права на первую и вторую поправки. В общей сложности она участвовала в написании примерно 50 законопроектов, которые стали законами, и была основным автором восьми. Но в то же время ее немало критиковали: в результате стрельбы в школе Ноблсвилля в 2018 году пострадали ученица и учитель. После стрельбы некоторые родители сформировали группу под названием Noblesville Stands Together, чтобы обезопасить учеников. Родители из этой группы говорили, что Спарц не помогла им, а даже препятствовала их деятельности.

Спарц стала первой женщиной-иммигрантом-республиканкой, когда-либо избранной в Соединенных Штатах. Согласно изданию IndyStart, Виктория замужем, у нее 2 детей.