В Арканзасе в ходе голосования был впервые выбран первый трансгендер

В Арканзасе, в республиканском штате (на прошедших выборах в штате избиратели проголосовали за Дональда Трампа), в округе Вашингтон в суд кворума округа была впервые выбрана 47-летняя женщина-трансгендер, Эвелин Риос Стаффорд, которая проживает в городе с 2015 года.

Фото: YouTube/CBS

Это первый случай избрания трансгендера на государственную должность в Арканзасе. Риос Стаффорд – демократ, и в ее округ входит центр города Фейетвилл. При это республиканцы расширили контроль над Судом кворума до 10 из 15 членов.

Ранее сообщалось об избрании открытого гомосексуалиста в Палату представителей штата Делавэр.