Городская администрация города Милтон (штат Вашингтон) опубликовала проект постройки здания Славянской баптистской церкви “Спасние” (Salvation Slavic Baptist Church). Планируется, что здание мега-церкви будет способно вместить до 2 тысяч прихожан. В проект построить также входит фитнес-центр и школа на 26 классных кабинетов.

Предполагается, что здание новой церкви будет составлять около 9 тыс. кв. метров и будет вмещать до 2 тыс. прихожан. В здании также планируется фитнес-центр и школа на 26 классов. Рядом с церковью планируется парковка на 500 автомобилей.

Имеющуюся жилую постройку на разрабатываемой территории архитекторы планируют снести. Согласно администрации города, стоимость земельного участка составляет $883,200 и принадлежит церкви иммигрантов.

Но не все местные жители довольны представленным мэрией проектом: на сайте Change.org появилась петиции с требованием запретить верующим строительство нового здания.

“Этот проект не согласуется с характером нашего района и может отрицательно повлиять на сообщество из-за резкого увеличения трафика, увеличения шума, увеличения “светового загрязнения”, уменьшения среды обитания диких животных, изменений в пополнении водоносного горизонта и влияния качества и количества воды в озере Сюрпрайз”, – отмечается в петиции, направленной на имя мэра города Милтон и местного самоуправлению.

Противники застройки также отмечают, что в результате возведения нового комплекса пострадает безопасность пешеходов “и, наконец, самое главное, характер нашего маленького городка”. Текущий план Милтона предусматривает создание на этом участке частных домов на одну семью. Квартиры и другие строения с более высокой плотностью застройки на этом участке на данный момент запрещены.

Местные жители также объявили денежный сбор на сайте GoFundMe с целью привлечь адвокатов для закрытия проекта новой церкви.

Очередные общественные слушания по готовящемуся проекту состоятся в январе следующего года. Представители церкви не ответили на запрос “Славянского Сакраменто” прокомментировать ситуацию с данным проектом.