Вместо соперника-республиканца в Палату представителей штата Делавэр избран Эрик Моррисон – открытый гей, который также работает Drag Queen. Эрик Моррисон набрал 61,4% голосов, по сравнению с 36,8% его ближайшего соперника, Дональда “Гриппа” Клейстера III.

Фото: Out Magazine

В планах Моррисона поддержка реформы уголовного правосудия, легализация марихуаны, защита окружающей среды и пр. Деньги на свою политическую кампанию он собрал благодаря своим выступлениям в качестве Drag Queen под именем “Анита Манн”.

Делавэр известен еще тем, что впервые в истории Америки в сенате штата получил место трансгендер – Тимоти «Сара» МакБрайд из “Кампании за права человека”.