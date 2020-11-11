Власти Джорджии распорядились пересчитать голоса, поданные за Трампа и Байдена

Джо Байден, который слегка опередил в этом штате Дональда Трампа, может стать первым демократом с 1992 года, одержавшим победу на президентских выборах в Джорджии, пишет Кен Бредемайер из Голоса Америки.

В среду госсекретарь штата Джорджия республиканец Брэд Раффенспергер приказал провести ручной пересчет бюллетеней, поданных избирателями на президентских выборах за Дональда Трампа и Джо Байдена.

На данный момент в Джорджии подсчитаны почти все голоса, и демократ Байден, которого уже назвали избранным президентом (President Elect), опережает республиканца Трампа на 14 112 голосов. Всего в выборах приняли участие почти 5 миллионов жителей Джорджии.

Брэд Раффенспергер признался, что он хотел бы видеть победителем Дональда Трампа, однако опроверг заявления соратников по партии о том, что подсчет голосов в Джорджии сопровождался нарушениями. Джорджия – традиционно республиканский штат, жители которого в последний раз предпочли кандидата-демократа на пост президента в 1992 году.

Объявив о тщательной проверке голосования в Джорджии, Раффенспергер, в присутствии представителей местных избиркомов, выразил им поддержку и сказал, что восхищен их работой: «Это тяжелая работа. Они выполняли свои обязанности и сделали свою работу», – подчеркнул госсекретарь.

Он пообещал, что за пересчетом голосов будут наблюдать представители демократов и республиканцев: «Ставки высоки», – отметил Раффенспергер.

В дополнение к ручному пересмотру бюллетени повторно просканируют в избирательных автоматах. Власти штата надеются завершить этот процесс к 20 ноября. По словам госсекретаря, «это поможет укрепить доверие к избирательному процессу… Это будет аудит, пересчет и перепроверка в одно и то же время».

Согласно неофициальному подсчету голосов, поданных за кандидатов на пост президента Соединенных Штатов, Байден уже выиграл всенародное голосование и набрал более 270 голосов выборщиков, что необходимо для победы – официально имя нового президента определяется на заседании Коллегии выборщиков, состоящей из 538 членов.

Ведущие американские СМИ, которые традиционно подводят неофициальные итоги выборов, пока не называли имя победителя ни в Джорджии, где на карту поставлено 16 голосов выборщиков, ни в Аризоне, где Байден также опережает Трампа на 12 813 голосов и где на кону стоят 11 голосов выборщиков.