С 2010 года чистописание (курсив или joined italics) перестало быть обязательно частью образования в начальных классах калифорнийских школ, выросло ни одно поколение детей, которые не умеют писать красивым почерком и даже читать его.

Теперь чистописание решили вернуть обратно – новый закон вступил в силу в Калифорнии в январе 2024 года и обязывает учащихся начальной школы писать курсивом, теперь родителям придется вспоминать свой школьный опыт с прописями.

Калифорния – не единственный штат, который решил вернуть чистописание в школьное расписание, 23 штата, среди которых Луизиана, Алабама, Аризона, Арканзас, Делавэр, Индиана, Иллинойс, Массачусетс, Огайо, Нью-Гемпшир, Флорида, Джорджия, Кентукки, Мэриленд, Массачусетс, Миссисипи, Северная Каролина, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Вирджиния, Западная Вирджиния, уже сделали обучение написание курсивом обязательным.

По мнению многих педагогов, чистописание помогает детям лучше учиться, запоминать и синтезировать информацию. Возвращение чистописания направлено не только на то, чтобы писать быстрее, но и на развитие умственных способностей учеников. Исследования показывают, что оно работает в той части мозга, которая не активна при наборе текста на клавиатуре и печатании.

Исследования различий между рукописным письмом и набором текста показывают, что писать с помощью ручки и бумаги полезно, однако наибольшая польза связана непосредственно с процессом письма, а не с красивом как таковым.