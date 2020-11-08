Американцы голосуют за декриминализацию тяжелых наркотиков

Жители Вашингтона на прошедших выборах проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и (некоммерческого) распространения галлюциногенных грибов. Избиратели других штатов голосуют за освобождение от криминальной ответственности в сфере использования марихуаны.

Как передает местные СМИ, в штате Орегон декриминализовали такие тяжелые наркотики, как героин, ЛСД, кокаин и метамфетамин. Правда, это касается всего лишь малых доз наркотиков. Под снятие запрета оказались также галлюциногенные грибы.

За похожие законодательные инициативы проголосовали жители Мичиган-сити (штат Индиана). За освобождение от криминальной ответственности в сфере использования небольших количеств марихуаны также выступили избиратели Миссисипи, Нью-Джерси, Аризоны и Южной Дакоты.