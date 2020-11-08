Команда Байдена планирует отменить некоторые политические решения действующего президента

Хотя Трамп оспаривает результаты выборов, Байден уже планирует отменить некоторые политические решения действующего президента, пишет Кен Бредемайер для Голоса Америки.

Фото: VOA/YouTube

Избранный президент Джо Байден в воскресенье перешел к подготовке к получению контроля над федеральным правительством, которое произойдет на инаугурации 20 января, и отмене некоторых ключевых элементов политики Трампа.

Байден и избранный вице-президент Камала Харрис запустили сайт переходного периода, заявив, что они незамедлительно сосредоточатся на пандемии коронавируса, рецессии крупнейшей экономики мира, вызванной пандемией, изменениях климата и системном расизме.

«Мы готовы к лидерству с первого дня, делая все, чтобы администрация Байдена-Харрис смогла заняться решением самых неотложных задач, которые перед нами стоят: защита и сохранение здоровья нашей страны, обновление наших возможностей добиваться успеха, продвижение расового равенства и борьба с климатическим кризисом», – заявила переходная команда.

«Мы стоим вместе – как единая Америка. Мы станем сильнее, чем были раньше», – отмечается на сайте.

По словам помощников, в первый день пребывания в должности Байден планирует вновь сделать США участником Парижского соглашения по климату, из которого вышел Трамп, а также отменить решение Трампа о выходе из ВОЗ.

Байден планирует отменить запрет на въезд почти всех жителей нескольких преимущественно мусульманских стран и восстановить программу, позволяющую молодым людям, незаконно привезенным в США в детском возрасте, оставаться в стране.

В ходе кампании Байден также говорил, что он планирует вновь присоединиться к международному соглашению об ограничении ядерной программы Ирана, из которого Трамп вывел США.

Передача власти в США часто приводит к быстрым изменениям в политике, но переход от Трампа к Байдену может быть одним из самых резких в новейшей политической истории США.

Один помощник Байдена заявил CNN: «По всем направлениям мы будем закладывать фундамент для работы новой администрации Байдена-Харрис, чтобы восстановить веру и доверие к нашим институтам и возглавить федеральное правительство».

За четыре года в Белом доме Трамп часто отступал от политических норм, и этим, вероятно, будет характеризоваться завершение его усилий по переизбранию после кампании 2020 года.

Он отказался признать поражение или позвонить Байдену.

Трамп оспаривает результаты с помощью судебных исков, утверждая (не приводя доказательств), что нарушения при подсчете голосов в нескольких штатах, где Байден победил с небольшим отрывом, получив все голоса выборщиков от этих штатов, изменили общий результат не в пользу действующего президента.

Начиная с понедельника, штаб Трампа подает множество судебных исков, хотя сообщения о нарушениях в ходе голосования во вторник и последующего подсчета голосов были редки. Во многих штатах подсчет голосов продолжается, хотя исход выборов почти во всех 50 штатах не вызывает сомнений.

По всей стране Байден получил примерно на 4 миллиона голосов больше, чем Трамп, но исход президентских выборов в США определяется не всеобщим голосованием, а коллегией выборщиков из 538 человек.

В субботу Байден преодолел порог в 270 голосов в коллегии выборщиков, когда стало очевидно, что он получил небольшое, но решающее преимущество в Пенсильвании, получив в свою копилку 20 выборщиков от этого штата.

В этот момент все крупные телевизионные новостные организации, включая любимую Трампом телекомпанию Fox News и ведущие газеты, объявили Байдена победителем.

Трамп выступил против этого результата, похвалив себя в «Твиттере».

«71 миллион легальных голосов, – написал он. – Больше, чем у любого другого действующего президента!»

По данным на настоящий момент, Байден получил 75,2 миллиона голосов.

В воскресенье Трамп второй день подряд играл в гольф, воспроизводя в «Твиттере» заявления о фальсификациях на выборах от своих сторонников, например, от бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича, который написал: «Мы считаем, что эти люди – воры. Аппараты больших городов коррумпированы. Эти выборы были украдены».

«Твиттер» отметил, что заявление Гингрича «о фальсификациях на выборах является спорным».

Тысячи людей в субботу вышли на улицы крупных городов, где преобладают демократы, чтобы отметить поражение Трампа. Одна из таких акций прошла в у Белого дома в Вашингтоне. Некоторые кричали: «Вы уволены» – коронную реплику Трампа из телевизионного реалити-шоу «Кандидат» (The Apprentice), которое он когда-то вел.

Сенатор- республиканец Рой Блант, который возглавляет двухпартийную работу по планированию инаугурации 20 января, заявил, что «кажется маловероятным», что текущие результаты голосования, согласно которым Байден победил на выборах, изменятся в ближайшие дни.

Однако, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, он сказал, что представляется разумным, что республиканцы подождут, пока избирательные органы объявят официальные результаты, а в некоторых случаях, как, например, в Джорджии, где Байден лидирует с небольшим отрывом, проведут пересчет голосов.

Байден и Харрис запустили аккаунты в Facebook, Instagram и «Твиттере» с именем @Transition46, намекая, что Байден станет 46-м президентом США.

На сайте Байдена и Харрис BuildBackBetter.com он заявил: «Мы станем сильнее, чем были раньше. С первого дня моего президентства мы примем меры, чтобы взять COVID под контроль. Мы будем действовать, чтобы провести мой экономический план, который, наконец, будет вознаграждать работу, а не богатство, в этой стране. Мы будем действовать, чтобы восстановить веру в нашу демократию и нашу веру друг в друга.

Мы снова станем единой страной, под Богом, неделимой, единой страной, укрепленной страной, исцеленной страной», – сказал он.

В ходе избирательной кампании Байден регулярно критиковал Трампа за его реакцию на пандемию. Избранный президент планирует объявить в понедельник о создании рабочей группы по COVID-19, которой будет поручено разработать план по борьбе с инфекцией. Он также часто призывал американцев носить маски, как настойчиво советуют эксперты в области здравоохранения.

Сайт переходной команды Байдена-Харрис излагает план борьбы с коронавирусом, состоящий из семи пунктов, включая «регулярное, надежное и бесплатное тестирование» для всех американцев, «эффективное, справедливое распределение методов лечения и вакцин», как только они станут доступными, и попытку введения общенационального требования ношения масок, в котором многие видят посягательство на их личную свободу.

На сайте говорится, что переходная команда будет заниматься вопросами расового неравенства и реформы полиции в США, работая с Конгрессом над введением «общенационального запрета на удушающие приемы» при аресте подозреваемых, прекращением «передачи оружия войны полицейским силам» и создания «национальной комиссии по надзору за полицией».

На сайте Байдена-Харрис также говорится: «Пришло время, когда наша страна должна заняться системным расизмом. Заняться растущим экономическим неравенством в нашей стране. И заняться тем, что слишком многие были лишены перспектив, которые давала наша страна».