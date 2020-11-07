Кто такой Джо Байден? Как 77-летний политик с третьей попытки занял Белый Дом

Американские СМИ назвали Джо Байдена победителем на выборах в США 3 ноября. Дональд Трамп при этом отказался признать свое поражение.

Фото: Настоящее время/YouTube

Байден – бывший сенатор, вице-президент США при Бараке Обаме и человек, который почти полвека провел в американской политике. Он также стал самым пожилым президентом США: 20 ноября ему исполнится 78 лет.

Настоящее Время рассказывает, кто такой Джо Байден, как строилась его политическая карьера и какие задачи ему предстоит решать после вступления в должность.

Уроженец штата, где решалась судьба выборов-2020

Джозеф Робинетт Байден-младший родился в 1942 году в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, в католической семье из среднего класса. Он был старшим из четырех детей. Его родители были достаточно обеспечены, но, когда Байдену исполнилось 13, после нескольких неудачных проектов семья начала испытывать финансовые трудности.

Вскоре они переехала из промышленной Пенсильвании в соседний штат Делавэр, где поселилась в городе Уилмингтон. Там отец будущего политика зарабатывал на жизнь, перепродавая подержанные автомобили.

Байден рос обычным для тех мест ребенком: учился в католической школе, играл в американский футбол и бейсбол. Учился он не блестяще, но благодаря харизме и ораторским способностям в последние два года школы занимал должность президента класса. Это произошло несмотря на то, что в юности Байден страдал от сильного заикания, и из-за этого даже был объектом насмешек одноклассников.

После окончания школы будущий президент поступил в Университет штата Делавэр и выучился на юриста. Позже он поступил в Сиракузский университете в штате Нью-Йорк и получил степень Juris Doctor, которая позволяла ему заниматься юридической практикой.

Семейная трагедия

В 1966 году, в возрасте 24 лет Байден впервые женился – на Нейлии Хантер, также студентке Сиракузского университета. Позже пара вернулась в Делавэр, где Байден сдал экзамен, необходимый для юридической практики. К тому времени у них уже было трое детей.

В 1972 году Нейлия и годовалая дочь Байдена Наоми погибли в автокатастрофе: в тот вечер женщина с детьми поехала на машине за покупками к Рождеству. Старшие сыновья Байденов Хантер и Бо, которые находились в той же машине, были ранены. Авария произошла, когда Байдену было 29 лет и через несколько недель после того, как его впервые избрали сенатором: на тот момент он стал шестым самым молодым сенатором в истории США.

Байден сначала заявил о намерении отказаться от должности в Сенате, чтобы заботиться о детях после смерти жены. Но коллеги и соратники убедили его этого не делать. В результате молодой сенатор получил прозвище Amtrak Joe: ему несколько лет пришлось каждый день ездить на поезде из Делавэра в Вашингтон и обратно, разрываясь между работой в Сенате и домом, где жили его дети.

Бо Байден, который пошел в политику вслед за отцом, умер от рака мозга в 2015 году в возрасте 45 лет. Хантер, которому сейчас 50, на протяжении десятилетий боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, а его работа в советах директоров нескольких компаний, в том числе украинской Burisma в 2014-19 годах, вызывала много вопросов и обвинений в коррупции.

В Белый Дом с третьей попытки

Всего Байден проработал в Вашингтоне почти полвека, в том числе 35 лет в качестве сенатора и восемь лет в качестве вице-президента при Бараке Обаме, с 2009 по 2017 год. Хотя за 35 лет политик ни разу не проигрывал выборы в Сенат, в его политической карьере было достаточно неудач.

В первый раз он баллотировался в президенты от Демократической партии в 1987 году, в возрасте 46 лет. Но тогда он снял свою кандидатуру с праймериз –после расследования журналистов о том, что он использовал в своих речах фрагменты выступлений других политиков, а также сплагиатил научную работу, когда учился на юриста в университете. Из-за этого, как выяснили журналисты, Байдену даже заново пришлось проходить один из курсов, который преподаватели ему не зачли с первой попытки.

В 2007 году Байден снова выдвинул свою кандидатуру в президенты США. Однако за год кампании он так и не смог завоевать достаточной поддержки среди избирателей и соратников по партии и снял свою кандидатуру с праймериз. Объявляя об этом, он сказал: “Я никуда не ухожу и продолжу заниматься тем, чем занимаюсь”.

​В мае 2008 года стало известно, что Барак Обама, который на тот момент считался наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, рассматривает кандидатуру Байдена в качестве вице-президента. В августе 2008 года об этом было объявлено официально.

Обама дважды выбирал Байдена своим кандидатом на пост вице-президента. Политические эксперты считают, что в первую очередь это было сделано из-за внешнеполитического опыта сенатора: Байден трижды возглавлял сенатский комитет по международным отношениям, много ездил за границу и участвовал в переговорах по вопросам торговли и ядерного разоружения. Еще в 1979 году он встречался с руководством СССР, а после распада Советского Союза поддержал расширение НАТО.

Как Байден шел к посту президента

Какое-то время казалось, что заявка Байдена на номинацию 2020 года может быть повторением его предыдущих неудачных попыток завоевания Белого Дома: первые праймериз и дебаты внутри Демократической партии в 2020 году не показывали его явного лидерства. Однако в итоге именно он завоевал номинацию от своей партии.

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в апреле 2019 года. Как говорили люди из его ближнего круга — решение было принято после нескольких месяцев колебаний и уже после того, как в гонку вступили почти два десятка других кандидатов, более молодых, более либеральных или левых.

На их фоне Байден стремился представить себя человеком, который обеспечит стабильность страны. По его словам, это необходимо Америке, которая за время президентства Трампа стала “полем битвы” по расовым, социальным и другим вопросам.

“Мы ведем битву за душу этой нации”, – сказал Байден в видео, в котором объявил о том, что пойдет в президенты. Он заявил, что если Трамп останется у власти еще на четыре года, то он “навсегда и фундаментально изменит характер этой нации, то, кем мы являемся”. “И я не могу стоять в стороне и смотреть, как это происходит”, – подчеркнуло он.

На митинге в Джорджии 27 октября политик развил эту мысль: “Я знаю эту страну. Я знаю наших людей. И я знаю, что мы можем объединиться и исцелить эту нацию”.

Политические аналитики подчеркивают, что Байден смог продержаться в политике так долго, потому что у него есть способность общаться с избирателями и завоевывать их симпатию, в том числе через общий опыт личных невзгод. Байден плохо выступил на своих первых внутрипартийных дебатах в начале и середине февраля и порой казался оторванным от реальности и дезориентированным. Но вскоре после этого он начал набирать очки, постепенно завоевывая голоса молодых избирателей – тех самых, которые изначально поддерживали более левых и либеральных кандидатов, таких как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен.

Победа Байдена на праймериз демократов “может быть приписана тому простому факту, что большинству людей нравится “дядя Джо”, – написал в марте в газете Washington Post обозреватель Макс Бут. Это особенно проявилось во время его предвыборных дебатов с Дональдом Трампом, на которых Байден выбрал более мягкую и доброжелательную манеру поведения, чем его оппонент.

Упор в своей кампании он сделал на то, что Трамп не справился с пандемией коронавируса в США и из-за этого к концу сентября по стране скончались более 200 тысяч человек.

“Тот, кто несет ответственность за такое большое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов Америки”, – заявил Байден во время дебатов с Трампом 22 октября.

Обвинения в коррупции и трудности на посту президента

Во время президентской гонки в 2020 году Трамп пытался представить Байдена как коррумпированного политика, семья которого извлекала выгоду из его положения. Эти обвинения в основном касались работы Байдена в качестве представителя Обамы в Украине после того, как Россия аннексировала Крым и поддержала пророссийских сепаратистов на Донбассе.

Через месяц после того, как Байден начал контролировать политику президента США в Украине, сын политика Хантер вошел в совет директоров киевской газодобывающей компании Burisma. Burisma принадлежит нефтетрейдеру Николаю Злочевскоему (в 2003 году он занял пост председателя только что созданного Государственного комитета природных ресурсов Украины) и его партнеру Николаю Лисину. Компания занимается геологоразведкой, добычей и продажей природного газа в Украине.

Штаб Трампа утверждал, что Байден приказал уволить прокурора Украины Шокина, чтобы остановить расследование в отношении Burisma. Кампания Байдена отвергла это обвинение. Представители Госдепартамента и украинские антикоррупционные активисты поддержали версию событий Байдена.

В сентябрьском отчете республиканцев в Сенате США говорится, что позиция Хантера в совете директоров Burisma якобы создает конфликт интересов. Но сами Байдены утверждают, что никаких нарушений не было.

Байден займет Овальный кабинет в Белом доме 20 января 2021 года. Ему придется решать проблемы, связанные с резко выросшей безработицей, миграционной политикой и расовой дискриминацией. Помимо этого ему придется разрабатывать новую стратегию по борьбе с коронавирусом.

Во внешней политике Байдену придется налаживать испорченные отношения с ключевыми европейскими союзниками, в первую очередь с Германией и Францией. Ему также предстоит определиться с политикой в отношении России и решать проблемы в отношениях с Китаем, которые за время президентства Трампа из сотрудничества переросли в торговую войну.

© Настоящее Время