Байден набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на президентских выборах в США.

Победителем Байдена назвали Associated Press, CNN, Fox News, The New York Times и ряд других изданий, которые на протяжении нескольких дней с 3 ноября вели подсчет голосов выборщиков, которые выиграл каждый из кандидатов.

Так, по проекции CNN, Джо Байден набрал 273 голоса из 270, необходимых для победы. Fox News считает, что Байден уже заручился 290 голосами. Действующий президент США Дональд Трамп на момент написания новости набирает 213 голосов выборщиков.

Победа Байдена, пишут издания, стала возможной после того, как он победил на выборах в Пенсильвании – штате, который отдает победившему кандидату 20 голосов выборщиков.

В ряде штатов подсчет голосов продолжается, и победитель до сих пор не назван (большинство СМИ также не называют победителя в Аризоне, Неваде, Джорджии, Северной Каролине и Аляске, при этом прогнозы некоторых, в том числе Fox News, отдали Аризону и Неваду Джо Байдену).

Байден готовится выступить с обращением к нации и уже написал о своей победе в твиттере.

“Америка, для меня большая честь, что меня избрали руководителем нашей великой страны. Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю быть президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали вы за меня или нет”, – написал он.

Дональд Трамп при этом отказался признать свое поражение. После объявления результатов в Пенсильвании он написал, что “выиграл выборы, причем с большим отрывом”. Твиттер пометил эту запись как не соответствующую действительности, как делал с другими записями Трампа.

Штаб Трампа распространил заявление, в котором говорится, что “выборы далеки от завершения”. Начиная с понедельника штаб будет обращаться в суды, “чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и законного победителя”.

Выборы президента США прошли 3 ноября. В ночь на 4 ноября Трамп преждевременно объявил о своей победе и требовал прекратить обработку бюллетеней, которые поступили в избирательные комиссии штатов после закрытия участков. Речь идет о голосовании по почте, которым воспользовались, по оценкам CNN, сотни тысяч американцев из-за коронавируса. СМИ писали, что большинство голосующих по почте – сторонники Демократической партии и Джо Байдена.

В ряде штатов, в том числе в Пенсильвании, Трамп еще до выборов требовал запретить обработку таких бюллетеней через суд, но не добился успеха.