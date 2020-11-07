Джо Байден и Камала Харрис обратились к американцам с призывом к единению

Джо Байден и Камала Харрис, которые после победы демократов в Пенсильвании и Неваде, теперь считаются победителями президентских выборов, обратились к американцам из Уилмингтона в Делавэре, передает Голос Америки.

Фото: VOA/YouTube

В субботу вечером Джо Байден и Камала Харрис, ожидаемые избранный президент и вице-президент США, выступили с телевизионным обращением к американцам из Уилмингтона – столицы штата Делавэр, где во время затянувшегося голосования располагался предвыборный штаб демократов.

Первой на сцену, установленную рядом с конференц-залом в Уилмингтоне, вышла избранная вице-президент Камала Харрис. Обращаясь к стране, она подчеркнула, что в истории Америки сегодня была открыта новая страница и поблагодарила всех, кто участвовал в избирательной кампании, за помощь в победе.

«Хочу поблагодарить американский народ – спасибо за то, что вы явились на выборы в рекордном количестве», – добавила Харрис, благодаря жителей США за рекордную явку, отмеченную на минувших президентских выборах.

«Вы выбрали надежду, единство, добропорядочность, науку и правду. Вы выбрали Джо Байдена в качестве нового президента США. Джо станет целителем, объединителем, он – проверенный человек, который пережил много потерь и боли в своей жизни, он поможет вновь объединить нашу страну», – сказала Камала Харрис.

Затем на сцену вышел Джо Байден, избранный президент США.

«Я сделаю все, чтобы Америку снова уважали во всем мире. Для меня огромная честь, что такое огромное количество американцев – миллионы и миллионы человек – проголосовали за меня», – сказал Байден, благодаря американцев за сделанный ими выбор в пользу кандидата от Демократической партии.

Байден призвал нацию объединиться, забыть о былой вражде и начать залечивать раны, полученные Соединенными Штатами.

«Америка обратилась к нам и дала нам мандат руководствоваться силами науки и надежды и вести битвы нашего времени – битву с вирусом, с системным расизмом, битву за спасение нашей планеты и защиту демократии. Мы должны дать всем в этой стране шанс на справедливость», – заявил победитель президентских выборов 2020 года.

Джо Байден поблагодарил всю свою семью, свою супругу Джилл, которая, по его словам, будет прекрасной первой леди, а также избранного вице-президента Камалу Харрис и всю команду его избирательного штаба, а также сотрудников избирательных комиссий за помощь в проведении выборов.

В субботу вечером агентство «Ассошиэйтед Пресс» получило комментарий из Белого дома на сообщения о победе Джо Байдена на выборах.

«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов», – заявил в комментарии агентству официальный представитель Белого дома в субботу. Это заявление было сделано несмотря на то, что действующий президент Дональд Трамп пока отказывается признать свое поражение на выборах.

Источник, который говорил с агентством на условиях анонимности, добавил, что администрация Трампа будет соблюдать все законодательные требования, регулирующие смену правительства.

Еще в первой половине дня крупнейшие американские телеканалы и агентство «Ассошиэйтед Пресс» объявили о победе экс-вице-президента демократа Джо Байдена на президентских выборах в США, после того, как он получил большинство голосов избирателей по итогам подсчета голосов в штате Пенсильвания, а затем и в Неваде.

По последним данным, Байден набрал 279 голосов выборщиков против 214 голосов, полученных действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом. Это уже больше, чем необходимый минимум – 270 голосов – для того, чтобы Джо Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов.