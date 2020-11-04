Иммигрант о выборах: “Я, как христианин, проголосовал за Байдена”

Иммигрант из Узбекистана Феруз Усманов поделился своим неприятием республиканских ценностей и сообщил, что на президентских голосовал за Джо Байдена

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