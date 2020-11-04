Home Видео Иммигрант о выборах: “Я, как христианин, проголосовал за Байдена” ВидеоИнтересные новостиНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив Иммигрант о выборах: “Я, как христианин, проголосовал за Байдена” Nov 4, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Иммигрант из Узбекистана Феруз Усманов поделился своим неприятием республиканских ценностей и сообщил, что на президентских голосовал за Джо Байдена ПО ТЕМЕ Наблюдатели ОБСЕ не выявили системных нарушений на выборах в США Трамп вступaeт в юридическую битву, чтобы оспорить результаты выборов Джо Байден вырвался вперед в двух ключевых штатах, приблизившись к победе