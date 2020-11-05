США: официальный Минск должен прекратить репрессии и провести новые выборы

Госсекретарь Помпео прокомментировал доклад Московского механизма ОБСЕ с рекомендациями по выходу из политического кризиса в Беларуси, передает Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь Майк Помпео в четверг прокомментировал опубликованный 5 ноября доклад Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с описанием ситуации в Беларуси. Глава Госдепартамента осудил действия Минска и призвал власти Беларуси прекратить репрессии и прислушаться к требованиям народа о проведении новых выборов.

В докладе ОБСЕ описываются систематические нарушения прав человека и злоупотребления, безнаказанно совершенные в массовом порядке белорусскими властями как во время фальсифицированных выборов, прошедших 9 августа, так и после объявления Александра Лукашенко победителем выборов. В ОБСЕ подтвердили информацию о действиях власти в отношении мирных демонстрантов, оппозиционных активистов и журналистов, включая пытки, задержания без всяких оснований, ограничение свободы выражения мнений и мирных собраний.

«Нас по-прежнему вдохновляют стойкость и достоинство белорусского народа. Соединенные Штаты по-прежнему призывают белорусские власти прекратить репрессии и прислушаться к требованиям белорусского народа о проведении свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением», – заявил госсекретарь.

По мнению Помпео, рекомендации, изложенные в отчете Московского механизма могут стать планом, которым власти Беларуси должны воспользоваться для выхода из этого кризиса. В ОБСЕ предлагают учредить в стране совместную наблюдательную миссию с участием Бюро по демократическим институтам и правам человека, положить конец насилию в отношении собственного народа, привлечь к ответственности всех виновных за совершенные нарушения, освободить всех несправедливо задержанных и начать конструктивный диалог с представителями политической оппозиции и гражданского общества.