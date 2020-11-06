Байден опережает Трампа в ключевых колеблющихся штатах

Кандидат от Демократической партии Джо Байден приблизился к моменту, когда он сможет заявить о победе на выборах. По мере продолжения подсчета голосов в Пенсильвании и Джорджии позиции Дональда Трампа пошатнулись, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Кандидат от демократов Джо Байден, возможно, вскоре сможет заявить о победе на президентских выборах. По мере продолжения подсчета голосов в Джорджии и Пенсильвании лидерство Дональда Трампа в обоих штатах пошатнулось, и теперь его победа как в Джорджии, так и в Пенсильвании – под вопросом.

В настоящее время Байден опережает Трампа как по количеству проголосовавших за него избирателей, так и по числу голосов выборщиков (эта цифра еще не поменялась с четверга и по-прежнему составляет 253 против 214 голосов у Трампа). Победитель выборов должен набрать 270 голосов выборщиков.

Подсчет голосов все еще продолжается в четырех штатах, итоги голосования в которых и решат исход выборов: Аризоне и Неваде, где Байден уверенно лидирует; Пенсильвания, где Байден на момент подсчета 98% голосов начал опережать Трампа на 5596 голосов, и Джорджия, где к моменту подсчета 99% голосов, он слегка лидирует с перевесом в 1097 голосов, при этом в процентном соотношении Трамп и Байден в этом штате сравнялись – у обоих по 49,4% голосов, по данным Fox News.

Согласно американскому выборному законодательству, победитель в каждом штате получает все голоса выборщиков, которыми этот штат наделен, за исключением штатов Мэн и Небраска, где действуют несколько другие правила.

Штаб Трампа: до завершения выборов еще далеко

В четверг вечером президент Трамп, не предоставляя каких-либо доказательств, обвинил демократов в организации массовых фальсификаций и нарушений, чтобы помешать ему переизбраться на второй срок.

«Это тот случай, когда они пытаются украсть выборы, они пытаются сфальсифицировать выборы, и мы не можем этого допустить», – сказал Трамп, выступая в четверг вечером на пресс-конференции в Белом доме.

В пятницу утром избирательный штаб Трампа опубликовал твит, предупредив, что «выборы еще не окончены».

«Выборы еще не окончены. Ложные прогнозы о победе Джо Байдена основаны на результатах подсчета голосов в четырех штатах, где все еще далеко от завершения», – заявил Мэтт Морган, главный юрисконсульт в штабе действующего президента, предупредив о возможном пересчете голосов в Джорджии и выразив уверенность в том, что при этом там будут обнаружены «вбросы голосов». Морган также напомнил о «многочисленных нарушениях» в Пенсильвании, незаконном голосовании по почте в Неваде и выразил уверенность в том, что Дональд Трамп победит в Аризоне, несмотря на «безответственные и ошибочные» прогнозы телеканала Fox News, который уже успел назвать Байдена победителем в этом штате. На данный момент штаб Трампа пока не предоставил доказательств, подтверждающих данные обвинения.

Байден: нужно подсчитать каждый бюллетень

Джо Байден вчера призвал американцев проявить терпение, пока в нескольких штатах подводят итоги рекордного числа поданных бюллетеней – в этом году свыше 150 миллионов американцев решили проголосовать на президентских выборах.

«Каждый бюллетень должен быть подсчитан. И это то, что мы увидим… Так и должно быть… Демократия иногда бывает хлопотной», – сказал Байден, общаясь с журналистами на брифинге в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Если Байден победит в Аризоне, получив 11 голосов выборщиков, и в Неваде, где ему достанутся еще 6 голосов, он добьется поддержки 270 выборщиков и станет 46-м президентом США в январе 2021 года, вне зависимости от исхода выборов в Джорджии и Пенсильвании.

Трампу нужно удержать все штаты, в которых он сейчас лидирует, и опередить соперника-демократа в Неваде или Аризоне, где сейчас уверенно лидирует Байден.

В Пенсильвании и Джорджии лидерство Трампа сокращалось по мере продолжения подсчета голосов. Госсекретарь Пенсильвании Кэти Боквар заявила в четверг, что оставшиеся пока неучтенными бюллетени почти полностью были высланы по почте. Большинство таких бюллетеней было отправлено сторонниками Байдена.

Джо Байден в ходе своей кампании призывал своих сторонников к голосованию по почте, чтобы обезопасить их здоровье в разгар пандемии коронавируса, а Дональд Трамп, напротив, всегда выступал против рассылки бюллетеней по почте, называя это «мошенничеством».

Дональд Трамп назвал непропорционально большое количество голосов, полученных Байденом в последние пару суток, возможным вмешательством в выборы «коррумпированных избирательных органов в штатах, которыми управляют губернаторы-демократы».

«На самом деле мы явно выигрывали во всех ключевых штатах, а затем наши цифры начали чудесным образом и таинственно сокращаться», – заявил Трамп в четверг.

В Пенсильвании на кону – 20 голосов выборщиков. У Трампа более выгодные позиции в еще двух штатах, где подсчет голосов все еще не закончился: на Аляске и в Северной Каролине.

К утру пятницы Байден лидирует в Неваде, имея преимущество в 11 500 голосов и в Аризоне, опережая Трампа примерно на 47 000 голосов. Подсчет голосов в обоих штатах все еще не закончился.

За Байдена на выборах в этом году проголосовали 73,5 миллионов американцев, кандидатуру Дональда Трампа предпочли 69,5 миллионов человек, однако имя победителя многомесячной и скандальной кампании определят члены Коллегии выборщиков.

Ранее Трамп в своем Твиттере потребовал прекратить подсчет голосов в нескольких штатах, однако если это сейчас произойдет, то нынешний президент проиграет, став третьим главой государства за последние 40 лет, который не смог переизбраться после первого срока.