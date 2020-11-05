Наблюдатели ОБСЕ не выявили системных нарушений на выборах в США

Мониторинговые группы продолжают работу, пока в стране идет подсчет голосов, передает Служба новостей «Голоса Америки».

В среду, когда итоги президентских выборов в США еще были неизвестны, мониторинговая группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провела пресс-конференцию в Вашингтоне, поделившись своими наблюдениями о прошедших выборах.

Глава краткосрочной наблюдательной миссии Михаэль Георг Линк поблагодарил правительство США за «смелость показать, что никто не совершенен».

«Всякой демократии… полезен обмен передовым опытом, который может помочь в дальнейшем улучшении и совершенствовании избирательной системы там, где это необходимо», – добавил он.

Соединенные Штаты были обязаны пригласить ОБСЕ для наблюдения за выборами. Несмотря на евроцентричное название, в организации состоят США и Канада, а также несколько стран Центральной Азии. Членство в ОБСЕ обязывает приглашать наблюдателей за выборами из других стран-участников, чтобы обеспечить соблюдение единых стандартов прозрачности.

В то время как команда Линка осуществляла мониторинг в сам день выборов, в конце сентября в США прибыла постоянная наблюдательная группа ОБСЕ под руководством Урсула Гачек, которая изучала условия в преддверии выборов. Некоторые из наблюдателей останутся в стране в еще на 10 дней или дольше, если подсчет голосов затянется.

Согласно опубликованному в среду докладу обеих групп, продление досрочного голосования и голосования по почте, призванное сделать голосование более безопасным в условиях пандемии коронавируса, привело к подаче более чем 400 исков в 44 штатах. Некоторые судебные тяжбы продолжались даже во время голосования. Это, по словам Гачек, привело к «изменению правил в разгар игры».

Помимо осложнений, связанных с пандемией, наблюдатели отмечают резкую риторику кампании, особенно со стороны президента Дональда Трампа. В докладе говорится, что особое беспокойство вызывает «использование действующим президентом дискриминационных и уничижительных заявлений в отношении отдельных лиц на основании их пола и происхождения».

В докладе также отмечен отказ Трампа гарантировать мирную передачи власти в случае поражения на выборах. Авторы считают, что высказанное президентом недоверие к голосованию по почте может ослабить доверие общества к государственным институтам.

Беседуя в среду с журналистами, Линк подчеркнул: «Никто – ни политики, ни выборные должностные лица – не должны ограничивать право людей голосовать… Безосновательные обвинения в систематических нарушениях, особенно со стороны действующего президента, в том числе в ночь выборов, подрывают доверие общества к демократическим институтам».

Несмотря на пандемию, судебные иски и резкую политическую риторику, у наблюдателей были хорошие новости: они не обнаружили системных нарушений или правонарушений со стороны любой из сторон. Гачек отметила единичные «небольшие инциденты», связанные с человеческим фактором. Некоторые из которых были подробно описаны в примечаниях к докладу. При этом, по ее словам, наблюдатели не выявили «ничего, что могло бы действительно фундаментально подорвать доверие к системе».

На многочисленные вопросы о том, свидетельствуют ли эти выборы о регрессе американской демократии, и Линк, и Гачек отвечать отказались.

«Мы не даем положительной или отрицательной оценки, – сказал Линк. – Этот вопрос подразумевает политический вывод, а мы не делаем политических выводов».

Гачек подчеркнула, что наблюдатели даже не сравнивают разные выборы в одной стране. К предыдущим докладам обращаются только для того, чтобы удостовериться, были ли выполнены изложенные там рекомендации. «Это единственное, что мы делаем, – сказала она. – Но ни рейтинга, ни сравнительного анализа нет».

Рекомендации за те 18 лет, когда группы ОБСЕ приезжали для наблюдения за выборами в США, начиная с промежуточных выборов 2002 года, касались таких вопросов, как повышение прозрачности финансирования избирательных кампаний и восстановление права голоса преступников, отбывших срок тюремного заключения.

Мало какие из этих рекомендаций были выполнены, что отмечается в докладе за этот год.

В этом свете вся неопределенность относительно достоверности результатов и логистики выборов в этом году, возможно, имела положительное влияние хотя бы потому, что они привлекли беспрецедентное внимание СМИ к цели, которой пытаются достичь наблюдатели.

«Рекомендации имеют ключевое значение, – сказала Гачек. – Некоторые из наших рекомендаций были сделаны уже давно».

«С этой точки зрения, – продолжила она, – чем больше интерес к нашей работе… тем лучше для самых важных людей в этом процессе – для тех, на чьей стороне мы. А именно для американских избирателей».

Между тем подсчет голосов продолжается, а работа наблюдателей еще не завершена. В течение следующих недель мониторинговые группы будут изучать собранные данные и вырабатывать новые рекомендации. Среди наблюдателей есть юрист, который рассмотрит упомянутые 400 исков.

По словам Гачек, пока неясно, когда будет завершена работа над докладом, но можно с уверенностью сказать, что какие-то рекомендации в нем будут.