Республиканцы могут сохранить контроль над Сенатом

В результате выборов в минувший вторник демократы не смогли получить четыре места, необходимых для обеспечения большинства в Сенате, передает Русская служба «Голоса Америки».

Республиканская партия, судя по всему, сможет сохранить контроль над Сенатом, не допустив перехода верхней палаты Конгресса под контроль демократов. Это стало очевидно в среду, после того как сенатор Сьюзен Коллинз смогла переизбраться на очередной срок от штата Мэн, а в нескольких других штатах действующие сенаторы-республиканцы победили своих соперников-демократов на выборах.

В результате, демократы, надеявшиеся получить большинство в Сенате, получили только одно дополнительное кресло, не добившись желаемого результата, несмотря на огромное преимущество в финансировании, которым обладали кандидаты от Демократической партии.

Республиканцы в настоящее время контролируют 53 мандата в Сенате, у демократов – 47 мест, включая двух независимых сенаторов. Чтобы Сенат перешел под их контроль, демократам нужно отобрать три места, которые сейчас удерживаются республиканцами, в случае если выборы выиграет Джо Байден, а сенатор-демократ Камала Харрис тогда возглавит верхнюю палату в роли вице-президента. В случае проигрыша Байдена, демократам потребуется четыре дополнительных мандата.

Из пяти выборов в Сенат, официальные результаты которых пока не объявлены, действующие республиканцы лидируют на Аляске, в Джорджии и в Северной Каролине. В Мичигане с небольшим отрывом лидирует действующий сенатор-демократ Гэри Питерс.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, переизбравшийся на очередной срок во вторник, обсудил возможность сохранения своей руководящей роли в Сенате на мероприятии в Кентукки, охарактеризовав свою позицию как «координатор наступления».

«Если мы выиграем в Северной Каролине … я все еще буду координатором наступления,- сказал Макконнелл, – Я не знаю, буду ли я координатором обороны или координатором наступления», – добавил он.

В результате выборов сенатора от Джорджии победитель определен не был. Второй тур голосования, в котором примут участие сенатор Келли Леффлер от Республиканской партии и демократ Рафаэль Варнок, состоится 5 января. По словам Макконнелла, еще одни выборы в Сенат от штата Джорджия, в ходе которых за место сенатора будут бороться республиканец Дэвид Пердью и демократ Джон Ософф, тоже могут пройти в два тура.

Самые хорошие новости для республиканцев поступили из штата Мэн, где умеренная республиканка Сьюзан Коллинз неожиданно одержала победу над демократкой Сарой Гидеон, спикером Палаты представителей штата.

Демократы выиграли в схватках с действующими сенаторами-республиканцами Мартой Максэлли в Аризоне и Кори Гарднером в Колорадо. Однако эти две победы были омрачены проигрышем сенатора-демократа Дуга Джонса в Алабаме, так что в активе у демократов осталось только одно дополнительное место.

Шансы демократов на получение контроля над обеими платами Конгресса сократились еще больше, когда стало понятно, что действующие сенаторы-республиканцы Джони Эрнст из Айовы, Стив Дейнс из Монтаны, Джон Корнин из Техаса и Линдси Грэм из Южной Каролины уверенно опережают соперников-демократов.

Республиканцы также победили на выборах сенатора от Канзаса, где Роджер Маршалл победил демократа Барбару Боллиер.

В случае победы Байдена, контролируемый республиканцами Сенат станет серьезной проблемой для Белого дома, скорее всего блокируя значительную часть его законодательной программы, включая расширение доступа населения к услугам здравоохранения и борьбу с изменениями климата.