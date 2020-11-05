Трамп вступaeт в юридическую битву, чтобы оспорить результаты выборов

Он не может напрямую обратиться в Верховный суд с требованием остановить подсчет голосов, но, возможно, высшая судебная инстанция все же вмешается в разрешение спора по поводу выборов, пишет Масуд Фаривар из Голоса Америки.

В ситуации, когда его шансы на переизбрание оказались под угрозой, президент США Дональд Трамп произвел первые выстрелы в юридической битве, которая может затянуться надолго.

В Мичигане, одном из трех штатов Среднего Запада, которые имеют решающее значение для определения победителя, штаб Трампа подал судебный иск с требованием прекратить подсчет голосов, пока он не получит «существенный доступ» к местам подсчета бюллетеней.

Таким образом, штаб Трампа пытается заблокировать подсчет большого числа почтовых бюллетеней и бюллетеней для заочного голосования, которые, по мнению Трампа, являются фальшивыми.

«Мы также требуем просмотреть бюллетени, которые были вскрыты и подсчитаны, когда у нас не было существенного доступа», – заявил глава предвыборного штаба Трампа Билл Степин.

В Висконсине, еще одном штате, который может иметь ключевое значение для определения победителя, предвыборная команда президента потребовала пересчета голосов, сославшись на нарушения в некоторых округах. Cогласно первоначальным результатам, тaм кандидат от демократов Джо Байден опередил Трампа примерно на 20 тысяч голосов.

Эти действия были предприняты после того, как Трамп дал понять, что он обратится напрямую в Верховный суд, чтобы прекратить подсчет миллионов бюллетеней для почтового и заочного голосования.

Правоведы говорят, что Трамп не может напрямую обратиться в высшую судебную инстанцию за помощью в прекращении подсчета голосов на законно проведенных выборах.

Однако эта угроза наводит на мысль, что штаб Трампа готовится к затяжной поствыборной юридической битве в избирательном цикле, который сопровождается самым большим числом судебных исков в американской истории.

«Штаб Трампа неуклонно использовал одну и ту же тактику в течение года, поэтому я не могу представить причину, которая побудит их остановиться, пока они не исчерпают все возможности», – заявил Джeймс Гарднep, профессор права и эксперт по выборам в Университете Буффало.

Будущее покажет, как долго будет длиться назревающая юридическая битва.

Хотя Верховный суд может, в конченом итоге, вмешаться в разрешение спора о выборах, инициаторы дела должны преодолеть несколько серьезных юридических препятствий.

«Нет такого закона, который позволял бы произвольно останавливать подсчет голосов по всей стране или отдельном штате, поэтому нет правовой основы для обращения за такой помощью», – заявила профессора права Балтиморского университета Ким Уэл.

Отсюда не следует, что в распоряжении Трампа нет широкого арсенала средств правовой защиты, которые он может использовать, чтобы получить большинство в 270 голосов в коллегии выборщиков, необходимое для переизбрания.

Пересчет голосов, которого Трамп добивается в Висконсине, не является редкостью. Сорок семь штатов позволяют проигравшим кандидатам требовать пересчета. Из оставшихся штатов, которые еще не подвели итоги выборов, только Аризона этого не допускает.

Однако пересчет редко меняет итоги голосования. Но эксперты отмечают, что если Трамп не добьется благоприятного исхода с помощью пересчета, он может оспорить результаты выборов.