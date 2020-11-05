Окончательные результаты в Аляске, Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине пока неизвестны, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Американцы в четверг продолжают ждать результатов подсчета голосов в нескольких штатах, которые могут определить победителя президентских выборов. Накануне бывший вице-президент Джо Байден вырвался вперед в двух ключевых штатах, приблизившись к победе.

Тем временем действующий президент Дональд Трамп начал оспаривать подсчет голосов в нескольких штатах, подавая судебные иски и требуя пересчета голосов.

Пока неизвестны окончательные результаты в шести штатах: Аляска, Аризона, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Согласно прогнозам, сделанным в среду, Байден станет победителем в Мичигане и Висконсине, где на выборах 2016 года победил Трамп.

«Я здесь не для того, чтобы объявлять, что мы победили. Я здесь, чтобы сообщить, что мы верим: когда подсчет закончится, мы победим», – сказал Байден в среду днем.

Байден может набрать необходимые для победы 270 голосов в Коллегии выборщиков, если он сохранит лидерские позиции в Аризоне и Неваде.

Везде, кроме штатов Мэн и Небраска, победитель всенародного голосования в получает все голоса выборщиков штата, которые распределяются в зависимости от численности населения.

Штаты не объявляют победителя, пока не будут подсчитаны все голоса, но СМИ объявляют победителей, когда считают, что осталось недостаточно неучтенных голосов, чтобы изменить результат.

По состоянию на утро четверга Байден также лидирует по результатам всенародного голосования: он набрал 71,6 миллиона голосов, а Трамп – 68,1 миллиона голосов, сообщают Edison Research Associated Press

Учитывая беспрецедентное количество досрочно поданных голосов, общая явка, по некоторым оценкам, может достигнуть рекордного для США показателя – 150 миллионов и более.

Трамп еще может вырваться вперед, если на его стороне окажется перевес в любом из штатов, где сейчас лидирует Байден. На данный момент президент лидирует в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Аляске. Если он сохранит преимущество в этих штатах, но не обгонит Байдена в остальных, то наберет в общей сложности 268 голосов выборщиков.

Канал MSNBC сообщил утром в четверг, что в Филадельфии, штат Пенсильвания, временно приостановлен подсчет голосов, поданных по почте, поскольку демократы обратились в верховный суд штата с запросом о пересмотре решения суда низшей инстанции о наблюдателях за подсчетом бюллетеней. Всего в Пенсильвании сейчас подсчитывается более 1 миллиона бюллетеней, отправленных по почте. Штаб Байдена заявил, что в этом штате он набрал 78 процентов голосов, поданных по почте. Результаты поступят не раньше вечера четверга или пятницы.

Предвыборный штаб Трампа заявил в среду, что потребует пересчета голосов в Висконсине, где Байден лидирует с перевесом примерно в 20 000 голосов, и подал иск о прекращении подсчета голосов в Мичигане, где Байден опережает президента более чем на 135 000 голосов. В Пенсильвании, где Трамп в какой-то момент опережал соперника примерно на 389 000 голосов, команда кандидата-республиканца также пытается добиться прекращения подсчета бюллетеней, поданных по почте.

По сообщению Associated Press, в среду штаб Трампа также обратился с ходатайством в Джорджии, призвав суд обязать избирательные органы штата соблюдать закон при хранении и подсчете бюллетеней, поданных заочно.

Рано утром в среду Трамп провозгласил победу и заявил о фальсификациях.

«Мы обратимся в Верховный суд. Мы хотим, чтобы голосование прекратилось. Мы не хотим, чтобы находили бюллетени в 4 часа утра и добавляли их в список», – сказал он.

Бывший член Федеральной избирательной комиссии и сотрудник консервативного фонда Heritage Foundation Ханс фон Спаковски прогнозирует судебные тяжбы по поводу подсчета бюллетеней, признания их недействительными и продления времени для получения заочно поданных голосов.

По его словам, в Пенсильвании команда Трампа, вероятно, будет оспаривать законность постановления Верховного суда штата о том, что бюллетени, отправленные по почте в день выборов, могут быть засчитаны, если будут доставлены в последующие дни.

Кто бы ни стал президентом, Конгресс, судя по всему, останется разделенным.

Пока демократам не удалось отобрать у республиканцев контроль над Сенатом, где те сейчас занимают 53 места из 100.

Демократы получили сенатские посты от штатов Колорадо и Аризона, но потеряли место в Алабаме и не смогли сместить сенаторов-республиканцев Линдси Грэма из Южной Каролины и Сьюзан Коллинз из штата Мэн, чьи позиции считались уязвимыми.

За три места в Сенате продолжается ожесточенная борьба. В Джорджии в январе состоится второй тур.

Демократам удалось сохранить контроль над Палатой представителей, но не расширить большинство, как прогнозировали опросы до выборов.

Как отмечает профессор Университета Дьюка Джон Олдрич, если Трамп будет переизбран на второй срок, шансов на двухпартийный консенсус будет мало, поскольку у президента сложные отношения с демократами в Конгрессе.

Байдену, который во время предвыборной кампании подчеркивал необходимость преодолеть партийный раскол, возможно, удастся найти общий язык с республиканцами.

«Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим противникам как к врагам. Мы не враги», – сказал он в среду.

Во второй половине дня среды, когда его электоральные шансы повысились, Байден заявил журналистам, что не будет заявлять о победе, но добавил при этом: «Мы верим, что когда подсчет завершится, мы окажемся победителями. Я чувствую себя очень хорошо».

Он подчеркнул, что «каждый голос должен быть подсчитан» в оставшихся штатах, где результат остается неопределенным.

Помощник Трампа Степин возразил: «Мы считаем, что если подсчитать все законно поданные бюллетени, то президент победит».