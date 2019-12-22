Сопредседатель хельсинкской комиссии представил в Сенате США законопроект о поддержке свободы религии в Украине.

Сопредседатель Хельсинкской комиссии сенатор Роджер Уикер (штат Миссисипи) выдвинул на рассмотрение Сената Закон о поддержке религиозной свободы в Украине. Данный законопроект призван бороться с “нарушениями Россией религиозной свободы в Крыму и Донбассе”. Член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон (Южная Каролина) и конгрессмен Эмануэль Кливер II (Миссури) на прошлой неделе предложили в Палате представителей сопутствующий законопроект.

«Незаконный захват территории Кремлем сопровождается жестоким угнетением религиозной свободы в Крыму и Донбассе, – сказал Уикер. – Данный законопроект призван бороться с преследованием верующих в Украине и заставить российские власти понести ответственность за свои действия».

Закон о поддержке религиозной свободы в Украине обяжет президента Соединенных Штатов принимать во внимание особенно грубые нарушения религиозной свободы на оккупированной или контролируемой Россией территории Украины при вынесении решения об объявлении России «страной, вызывающей особую озабоченность». Также он уточнит, что Россия должна нести ответственность за нарушения, происходящие на территориях, которые она незаконно контролирует или оккупирует, а не только в пределах своих международно признанных границ.

Закон о международной религиозной свободе 1998 года требует от президента объявлять страну «вызывающей особую озабоченность», если ее правительство участвует или допускает особенно грубые нарушения религиозной свободы. Также он требует от президента принятия 15 оговоренных мер либо иных ответных действий. В прошлом году госсекретарь США Майк Помпео от имени президента Дональда Трампа занес Россию в Особый список стран, в которых происходят грубые нарушения.

“Российские войска в феврале 2014 года вторглись в Крым и продолжают незаконно оккупировать его. С апреля 2014 года Россия контролирует части региона Донбасс на востоке Украины с помощью негосударственных вооруженных формирований и незаконных организаций, управляемых российскими властями. По международным гуманитарным законам, включая Женевскую конвенцию, Россия несет ответственность за нарушения религиозной свободы в Крыму и частях Донбасса, – говорится в тексте законопроекта. -Россия как участник Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) неоднократно принимала на себя обязанности уважать и защищать свободу религии и веры. Хельсинкская комиссия составила 16 документов, описывающих обязанности по защите религиозных свобод стран-членов ОБСЕ”.