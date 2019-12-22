Конгресс одобрил запрет на продажу табака лицам, не достигшим 21-летнего возраста

Палата представителей и Сенат одобрили законодательную меру, которая запретит продажу табачных изделий и электронных сигарет лицам, не достигшим 21-летнего возраста. Конгресс и администрация президента в последнее время подвергаются давлению общественности, требующей обуздать стремительно растущую статистику «вейпинга» среди подростков.

Президент Трамп высказался за увеличение минимального возраста, и ожидается, что он подпишет этот законопроект как часть общего бюджетного пакета.

Как сообщает издание New York Times, в 19 штатах и более чем 500 городах страны возраст продажи табака уже был увеличен до 21 года.

Данные из опроса «Мониторинг будущего» за 2019 год говорят о привлекательности вейпинга для подростков, о чем свидетельствует возросшая статистика употребления вейпов с марихуаной и никотином. Результаты этого 45-го ежегодного опроса, в котором участвовала репрезентативная выборка из учащихся 8-х, 10-х и 12-х классов нескольких сотен американских школ, были объявлены сегодня директором Национального института изучения наркотической зависимости (NIDA) и главой исследовательской группы из Мичиганского университета. Опрос представляет собой заполняемую самими школьниками анкету с вопросами об употреблении ими наркотических веществ.