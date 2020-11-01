Калифорнийский иммиграционный адвокат развенчивает мифы о Трампе и Обаме

В политике есть куча тем, в которых я не разбираюсь и рассуждать о них не берусь. Но об иммиграции напишу, ибо я вижу слишком много искривлёных интерпретаций и откровенного бреда по этому поводу, а я в этом всё-таки кое-что смыслю. К сожалению, иммиграция – один из традиционных объектов предвыборных спекуляций. Почти в каждой предвыборной президентской программе присутствует этот пункт.

В списке обещаний Трампа 2016 он занимал центральную, очень жирную, строку с подчеркнутым упором на борьбу с нелегальной иммиграцией. Он обещал депортировать 11 миллионов нелегалов, построить непроникаемую стену с Мексикой (а опосредованно со всей Центральной и Южной Америкой, так как беженцы из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа и даже, как ни странно, Индии и Китая прибывают именно через мексиканскую границу) и полностью закрыть въезд в США гражданам мусульманских стран.

Начнём с депортаций. При Обаме цифры депортированных выглядели следующим образом:

2009 – 389,834

2010 – 392,862

2011 – 396,906

2012 – 409,849

2013 – 368,644

2014 – 315,943

2015 – 235,413

2016 – 250,255

Статистика в годы работы администрации Трампа, заявлявшей борьбу с нелегальной иммиграцией одним из основных пунктов:

2017 – 226,119

2018 – 256,085

2019 – 267,258

Комментировать нечего, цифры говорят сами за себя.Дальше про стену. Трамп развернул целую войну по поводу финансирования мексиканской стены, приведшую к блокировке федерального бюджета на 2019 год и месячному параличу всех федеральных органов, включая ФБР, Департамент Национальной Безопасности, иммиграционные службы, таможню и Верховный Суд США. Без работы на 35 дней остались 800,000 федеральных работников. Прямые потери от невынужденного простоя стоили американскому бюджету 11 миллиардов долларов, не включая опосредованные убытки. Такова цена войны самолюбия одного упрямца со здравым смыслом и коллективом народных избранников. Трамп выцарапал-таки деньги под эгидой одной из своих executive powers (чрезвычайные полномочия в крайних ситуациях), объявив, что нелегальная иммиграция в стране представляет собой немедленную угрозу безопасности США, что являлось, конечно же, огромной натяжкой. Итог? Получив 15 миллиардов для постройки стены протяженностью 738 миль, администрация построила 5 (прописью – пять) миль новой стены и 260 миль обновлённой конструкции на основе уже существующего ограждения. Еще раз – вся эта многомесячная буча и 35-дневное закрытие всех федеральных органов завершились потерей 26 миллиардов долларов, пятью построенными милями стены и ничуть не уменьшившимся потоком нелегалов.Про запрет въезда в страну гражданам мусульманских стран всем известно – ничего из этой изначально странной и антиконституционной затеи не вышло.

Вот с чем нынешняя администрация борется действительно успешно, так это с легальной профессиональной и бизнес иммиграцией, на которых, собственно, выросла и расцвела эта страна. Резко ужесточились правила и критерии получения рабочих виз для руководителей и специалистов транснациональных корпораций, инвесторов и бизнесменов, учёных, людей с экстраординарными способностями, квалифицированных специалистов и врачей. Пример реальных последствий этого совершенно бессмысленного шага: в результате запрета на въезд по любым визами на время пандемии американские госпитали не досчитались 25% врачебного корпуса – не смогли приехать иностранные доктора, уже заложенные в расписание госпиталей; американские компании в целом потеряли миллионы долларов, уплаченные за рабочие визы для узких специалистов; а университеты не досчитались тысяч студентов, потеряв огромную долю финансирования. Трамп оправдывает свою политику защитой отечественного рынка труда и приоритетами прав на работу американцев.

Под этим же соусом он планирует упразднить Н-1В программу, позволяющую американским работодателям нанимать до 85,000 иностранных специалистов в год, а также TN визы – программу рабочих виз для Канады и Мексики в рамках североамериканского договора NAFTA. В то время как крупнейшие IT и biotech корпорации, включая Apple, Google, Facebook, Genentech и Roche пишут петиции об увеличении годовой квоты рабочих виз из-за нехватки квалифицированных сотрудников, президент планирует аннулировать уже существующие программы, и без того не покрывающие дефицит квалифицированной рабочей силы. Защищает ли он этим рабочие места для американцев? Увы, в результате, компании снова стали прибегать к массовому аутсорсингу, наоборот сокращая рабочие места на территории Штатов. Выражаясь аналогиями, Белый Дом отбомбил Коламбус – условный американский Воронеж.

Вопрос иммиграционной реформы стоит крайне остро очень давно – система устарела и совершенно не отвечает требованиям современного мобильного мира, интересам американских работодателей и Америки, как государства в целом. Однако всё, сделанное нынешней администрацией, лишь необдуманное, непоследовательное, популистское, крайне непродуктивное закручивание гаек, только утяжеляющее систему. Никакого отношения к реформам всё это не имеет. Реформа – не есть ужесточение. Реформа призвана оптимизировать, упорядочить процесс, сделать его понятным, прозрачным и динамичным, ликвидировать многолетние очереди, легализовать тех, кто этого заслуживает, разгрузив систему и минимизировав затраты на её содержание. Ни одной из перечисленных целей, даже промежуточно, достигнуто не было. Движение произошло в диаметрально противоположную сторону – утяжеление, усложнение, замедление.

Предвижу вопрос – а что же хорошего в этом смысле сделал Обама?

Для начала, он стал президентом, при котором было осуществлено рекордное число депортаций за всю историю США – более 2 миллионов. Он переориентировал фокус работы иммиграционных служб с массовых, но лёгких и бесполезных (low-hanging fruits) задержаний законопослушных работающих и платящих налоги мигрантов, на нелегалов, совершивших преступления или находящихся в розыске по уголовным обвинениям в странах своего гражданства. Он принял DREAM act – программу, позволяющую получить защиту от депортации молодым людям, привезенным в США детьми, но не имеющим легального статуса. Условиями такой защиты были наличие образование и отсутствие проблем с законом.

Трамп, к слову, попытался эту программу аннулировать и всю эту молодежь выставить на депортацию. Только представьте – ни в чем не повинных молодых людей, привезенных в США в детстве, для которых Америка стала домом, считающих английский язык родным, собирались депортировать в чужие для них страны, на языке которых они зачастую даже не говорили. Эти люди поверили президенту страны, гарантировавшему им защиту, и вышли из тени, подав официальные петиции и обнажив свои тылы, а следующий президент использовал это доверие против них, превратив их в объект преследования. Это к вопросу о справедливости. Это как раз и есть те самые low-hanging fruits – яблоки, висящие на расстоянии руки, сорвать которые не требует никаких усилий, вместо того, чтобы занять себя реальным делом – торговцами людьми, оружием и наркотиками.

Так что одно из основных своих предвыборных обещаний Трамп очень красочно и с помпой провалил. Почему? Потому что реальной задачи реформировать систему он не ставил, он просто эксплуатировал беспроигрышно популярную тему.Настоящая реформа требует вдумчивой, кропотливой, сложной работы, это куда труднее, чем делать громкие, но невыполнимые заявления и выпускать скандально-яркие, но такие же невыполнимые указы.

Julia Nikolaev