FEMA выбросило неисправные аппараты ИВЛ, переданные Россией США в апреле

Представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) сообщил интернет-изданию BuzzFeed News, что оно “утилизировало” 45 российских аппаратов ИВЛ, поставленных в рамках американо-российского обмена медикаментами.

Российские аппараты были переданы в результате соглашения о помощи между США и РФ, в результате которого Россия в апреле должна была поставить в США товаров на сумму чуть более 1 миллиона долларов, а затем США должны отправить в Россию около 5,6 миллионов долларов. Полученные весной аппараты ИВЛ были распределены между больницами Нью-Йорка и Нью-Джерси, но с ними были проблемы и в итоге они не использовались.

Одной из проблем их использования была разница электрического напряжения, т.е. российские аппараты нельзя было использовать без адаптеров, отсутствующих в больницах. Также несколько таких же моделей аппаратов ИВЛ загорелись в российских больницах, из-за чего шесть человек погибли и поэтому российское правительство приостановило их производство. И немаловажная деталь – переданные аппараты ИВЛ были произведены российской компанией, находящейся под санкциями США.

Все это встретило бурную критику среди демократов в Конгрессе, которые упрекали Белый дом в получении аппаратов ИВЛ от санкционной компании, они также были возмущены разницей в стоимости и объеме медицинской помощи, которую страны друг другу должны были оказать, согласно соглашению.