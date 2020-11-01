На CBS вышел фильм об убийстве россиянки, приехавшей в США, чтобы выйти замуж за своего американского жениха

На телеканале CBS вышел фильм “Убийство Анны Репкиной”, документалка была выпущена студией “48 часов”, выпускающей криминальные сериалы о преступлениях и их расследованиях. В серии про убийство Анны подробно восстанавливаются события 3-годичной давности и разбираются обстоятельства, повлекшие убийство 27-летней девушки.

В прошлом году мы писали об этой трагедии, напомним: молодая россиянка из Москвы 1989 года рождения приехала к своему другу, с которым познакомилась в интернете. Их роман бурно развивался и пара обручилась, но, как оказалось, Анна была не единственной девушкой своего американского бойфренда. В прошлом году суд присяжных объявил Уильяма Харгроува виновным в убийстве своей невесты и краже денег с ее банковского счета.

Тело Анны нашли в апреле 2017 в Орегоне, она была застрелена из ружья в затылок в безлюдной местности неподалеку от городка Алси (штат Орегон). Помимо убийства, Харгроуву были предъявлены обвинения в краже денег и личных данных: он забрал принадлежавшие Репкиной документы и перевел деньги с ее банковского счета на свой собственный.

Полиция смогла выйти на Уильяма Харгроува, жениха Анны благодаря чеку из KFC, найденному с телом. Харгроув солгал следователям, сказав, что виделся с Анной пару раз прежде, чем разорвать отношения; он также умолчал, что встречался с Мишель Чавез все время, пока у него был роман с Репкиной. В своем интервью Мишель сказала, что не хотела, чтобы с Анной случилось что-то плохое, она не хотела, чтобы россиянка приезжала в Штаты. По словам Харгроува, по сути Чавес поставила ему ультиматум – либо она, либо Анна…