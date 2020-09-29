В миссионерской церкви “Новая Жизнь” продолжаются потасовки

В славянской миссионерской церкви “Новая Жизнь” г. Портленд произошла очередная потасовка среди служителей. Об этом свидетельствуют свежие видеокадры, опубликованные на официальном ютуб-канале религиозной организации.

Как свидетельствуют видеокадры, опубликованные на канале

New Life Missionary Church на YouTube, группа членов церкви во главе с пастором Иваном Ужвой попыталась войти в здание церкви, 27 лет возглавляемой пастором Василием Вакульским. Попытка проникновения в здание удалась лишь со второго раза – электронный ключ пастора с первого раза не сработал, а находящиеся в здании “братья” не впустили служителей.

Прибывшей группе, наконец, удалось попасть в здание церкви, где произошла очередная потасовка у алтаря. Как видно на видео, десятки служителей пихают друг друга, выталкивая со сцены, а во время потасовки слышится ругань.

На сайте церкви в данный момент опубликовано следующее объявление (Пунктуация и орфография авторов сохранены):

“В связи с обстоятельствами которые сложились в нашей церкви, когда были нелегально заменены замки, у нас отобрали возможность проводить любые мероприятия в том числе и служения. Наших братьев и сестер толкают и бьют люди не имеющие ни совести ни страха Божьего. Рекомендую не посещать мероприятия в нашей церкви организованные отлученными от церкви людьми чтобы не становиться участниками их беззакония. С терпением молитесь о нашей церкви чтобы Господь вступился за свой народ, у него Свои времена и сроки. Это только на это Воскресенье, о всех дальнейших планах мы вам сообщим позже. Да благословит вас всех Господь!”

Сообщение подписано старшим пастором церкви Василием Вакульским.

Мы уже сообщали о потасовке среди служителей церкви, произошедшей в августе этого года, в результате которой один из служителей был госпитализирован. В редакцию “Славянского Сакраменто” попали аудиозаписи из полиции Портленда. Данные записи свидетельствуют о беспорядках среди священнослужителей.

В новом видеосообщении, опубликованном на церковном канале, пастор Вакульский в очередной раз заверяет своих прихожан, что речь идет о “силовом захвате” церкви. Напомним, что в настоящее время в гражданском суде города Портленд рассматривается дело нескольких пасторов церкви против Василия Вакульского, который обвиняется в узурпации церковной власти и духовной манипуляции.