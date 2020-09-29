СВР России: “США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии”

Согласно заявлению директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергею Нарышкину, Пентагон и ЦРУ используют “самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии”.

«В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов. «Борцы за обновленную Белоруссию» проходят подготовку в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО”, – говорится в расспространенном 29 сентября релизе от пресс-бюро СВР России.

Кроме того, по имеющейся в ЦВР информации, США также “бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Белоруссии, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства”.

“Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях. До клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих”, – сообщил руководитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов.

СВР России считает, что американские спецслужбы пытаются обострить ситуацию в Беларуси:

“По замыслу американцев, это должно вынудить Минск на жесткие ответные меры в отношении Римско-католической церкви. По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Белоруссии вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей РКЦ. Расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах”.