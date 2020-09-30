Департамент юстиции обратился к мэру Сан-Франциско Лондон Брид по поводу оградительных мер, введенных в отношении мест отправления культа, которые вызывает серьезную озабоченность с точки зрения свободы вероисповедания.

В письме департамента юстиции введенные Сан-Франциско меры называются дискриминационной схемой и говорится, что “власти по-прежнему предписывают абсолютное неравенство, разрешая посещать место богослужения только одному прихожанину, в то же время разрешая большему количеству посетителей находится, например, в тату-салоне”.

Напомним, что в Сан-Франциско только 1 прихожанин может находится в местах отправления религиозных обрядов независимо от площади здания, в то время, как в помещении, где оказываются личные услуги (парикмахерские, маникюрные салоны, массажные кабинеты и тату-салоны), людей может находится сколько угодно при условии, что они находятся на расстоянии шести футов друг от друга; а тренажерные залы и фитнес-центры могут обслуживать 10% от нормальной максимальной заполняемости помещения.

В департаменте юстиции убеждены, что такой подход полностью противоречит традиционному пониманию религиозной свободы и может нарушать Первую поправку к Конституции. Поэтому департамент попросил городские власти “незамедлительно изменить свои действующие стандарты, чтобы привести их в соответствие с Конституцией и лучшими традициями нашей страны в отношении свободного религиозного обряда”.

Департамент юстиции рассматривает свои варианты и может предпринять дальнейшие действия, в случае необходимости, для защиты прав на религиозную свободу жителей Сан-Франциско.