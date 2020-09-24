Департамент здравоохранения округа Сакраменто выпустил новый приказ о разрешенных видах деятельности

Департамент здравоохранения округа Сакраменто выпустил приказ, вступающий в силу 23 сентября будет действовать до тех пор, пока он не будет отменен или изменен. Новый руководящий приказ предписывает всем жителям округа продолжать оставаться дома, а также говорит о возобновлении некоторых внутренних работ.

Самое важное, что нужно знать о приказе: в округе Сакраменто по-прежнему запрещаются любые собрания. Исключение – те мероприятия, разрешенные приказом или другими указами Службы общественного здравоохранения округа Сакраменто. Округ также напоминает об обязательном ношении масок в общественных местах (в помещении) и на открытом воздухе, если нет возможности сохранять дистанцию в 6 футов.

Следующим секторам разрешено работать/оказывать услуги на открытом воздухе:

Услуги личной гигиены (восковая эпиляция, косметологи)

Музеи, зоопарки, аквариумы

Места поклонения, церкви

Кинотеатры

Тренажерные залы и фитнес-центры

Рестораны

Винодельни

Семейные развлекательные центры (например, боулинг, поле для мини-гольфа и пр.)

Кардрумы, места для ставок

Бары, пабы, пивоварни могут работать на открытом воздухе, если они предлагают обеды на улице. Работы на открытом воздухе можно проводить под палаткой, навесом или другим укрытием от солнца, если закрыта не более одной стороны.

Следующим секторам разрешено работать/оказывать услуги внутри помещений:

Критическая инфраструктура, относящаяся к основным (essential) видам деятельности

Парикмахерские

Маникюрные салоны и операции электролиза по назначению врача

Вся розничная торговля (максимальная вместимость 25%)

Торговые центры без фуд-кортов и мест общего пользования (максимальная вместимость 25%)

Профессиональный спорт (без живой аудитории)

Независимо от разрешенного вида деятельности в указанных секторах по-прежнему должны применяться меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование, ношение лицевых масок и санитарная обработка.