Очередная волна экстремальной жары накроет Калифорнию в ближайшие дни, PG&E предупредила об отключении электричества

Несмотря на то, что за окном осень и скоро наступит октябрь, жаркая летняя погода не покидает Калифорнию – очередная волна экстремальной жары, пик которой ожидается в понедельник, накроет штат. Ожидается, что во многих районах вдали от побережья температура поднимется выше 100 градусов, а в прибрежных районах – до 80-90.

Метеорологи Национальной службы погоды в Сакраменто ожидают что в эти выходные температура поднимется примерно до 100 градусов, что примерно на 15 градусов выше нормы для района Сакраменто для этого времени года.

По словам метеорологов, жара будет не такой значительной, как во время предыдущих двух волн в августе и в сентябре, когда столбик термометра достигал отметки 112 градусов и резко увеличилась территория пленных пожаров о появились новые очаги возгорания. Ситуация будет усложняться типичными для этого времени года сильными сухими ветрами, которые, согласно прогнозам, будут достигать скорости до 50 mlh. Дым от лесных пожаров может вернуться, что приведет к ухудшению качества воздуха.

По данным Cal Fire, в результате пожаров в Сьерра-Неваде и других местах погибли 26 человек и было разрушено более 6700 домов и других построек, более 17 000 пожарных все еще борются с лесными пожарами по всей Калифорнии. PG&E предупредила о том, что у некоторых домохозяйств может быть временно отключена электроэнергия. Здесь вы можете проверить, будет ли отключение энергии у вас дома.