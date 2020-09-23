Адам Бондарук – а было ли воскрешение?

Адам Бондарук, небезызвестный старший пастор Славянской миссионерской церкви Вифания, рассказал о своем “воскрешении” в эфире ток-шоу “Влияние” с темой передачи “Величайшее чудо в Сакраменто”; в результате, гости студии и ведущий говорили о пребывании в коме епископа Адама, о том, что предшествовало болезни и сопутствующих обстоятельствах не более 25-30 минут из полуторочасового выпуска. На несоответствие громкого названия передачи и содержания обратили внимание ее же зрители.

Фото: Impact TV/YouTube

Уточним понятия: “Кома” – угрожающее жизни состояние между жизнью и смертью, характеризующееся отсутствием сознания, нарушением глубины и частоты дыхания, изменением сосудистого тонуса, учащением или замедлением пульса, нарушением температурной регуляции. Обусловлено нарушением кровообращения в головном мозге и (или) токсическим повреждением клеток центральной нервной системы.

“Воскрешение” – возвращение жизни мертвому, оживотворение, оживление.

А.С. Бондарук отметил, что “уже волна [коронавируса] катилась”, но на нее не обратили внимание, провели запланированную конференцию 15 марта, после которой он и заболел. Кроме этого он заявил, что тогда не было никаких рекомендаций по поводу лечения. Кроме этого, А.С.Бондарук сообщил, что пока он находился в коме, он “чувствовал присутствие Господне и определенные уроки Господь преподал”, но ему не было сказано, “чтобы об этом говорить”.

Напомним, что первый официальный случай COVID-19 в Калифорнии был подтвержден 26 января, с 4 марта в штате введено чрезвычайное положение, а 19 марта был издан обязательный приказ об обязательном пребывании дома, а также введены строгие ограничения на массовые собрания. Согласно CDC, первый случай COVID-19 в США был подтвержден 15 января и в том же месяце CDC выпустило различные руководства по мерам безопасности в условиях распространяющегося опасного вируса. Иными словами, официальные власти уже в течение 2 месяцев предупреждали об опасности распространения нового коронавируса.

И примерно через 2 недели после конференции 15 марта в церкви “Вифания” была зафиксирована крупнейшая в стране вспышка заболевания – 71 член церкви или люди, связанные с членами конгрегации, были заражены вирусом.