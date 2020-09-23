В Беларуси жестко задерживают участников протестов после инаугурации Лукашенко

В центре Минска силовики жестко задерживают и избивают протестующих, которые вышли на улицы белорусской столицы в связи с внезапной инаугурацией Александра Лукашенко.

Около стелы “Минск – город-герой” собрались около 5 тысяч человек. ОМОН в зеленой и черной форме разогнал собравшихся с помощью водометов. Несколько десятков человек задержали, остальные разбежались по ближайшим дворам и магазинам.

Часть протестующих укрылась от силовиков в близлежащем торговом центре, но жесткие задержания начались и там. Сотрудники ОМОНа валят людей на асфальт и заламывают руки за спину. К некоторым при задержании применяют силу, это подтвердили Настоящему Времени несколько очевидцев. Участники акции при этом скандируют “Позор!”

Задержания идут также у Немиги и у Дворца спорта. На тротуарах вдоль улицы Машерова остаются несколько тысяч протестующих. По городу формируются локальные колонны. Поступают сообщения о раненых.

Около ТЦ “Галерея”, к которому отступили протестующие, люди выстроились в цепь. Люди не пропустили машину ГАИ и вышли на проезжую часть. Автомобили сигналят им в знак поддержки. Сотрудники ОМОНа хотели пройти в торговый центр, но охранники не пропустили их и закрыли все двери. Силовики задержали многих людей около бизнес-центра Royal Plaza на проспекте Победителей.

Участник протеста Андрей Красников, который находился у стелы “Минск – город герой”, рассказал Настоящему Времени, что силовики начали оттеснять и задерживать людей почти сразу же после того, как их подвезли на машине. Протестующие на время разгона укрываются в соседних дворах и кафе, но потом вновь планируют собраться на месте протеста.

“Эта какая-то унизительная инаугурация, которую отрицали до последних минут. Позорная инаугурация, люди вышли. Таким образом Лукашенко показал свою слабость”, – сказал он.

Другой очевидец и участник протеста Алексей рассказал, что на протестах стали появляться люди в масках, некоторые из них могут быть сотрудниками спецслужб.

“Вокруг находятся люди в масках, и ты не понимаешь, кто это: переодетые силовики, так называемые “тихари”, [или нет]. Ходишь так, и становится не по себе”, – говорит он.

В Бресте также прошли массовые задержания. Как рассказала Настоящему Времени журналистка и главный редактор издания “Бинокль” Ксения Петрович, в городе ОМОН зачищал дворы, в которых укрывались протестующие, к некоторым также применяют силу.

Массовые акции против инаугурации Лукашенко также прошли в Витебске, Могилеве, Жодино, Солигорске и нескольких других городах.

Александр Лукашенко 23 сентября тайно вступил в должность президента Беларуси. Координационный совет оппозиции заявил о бессрочной акции неповиновения. В соцсетях – призыв собраться в центре своих городов, “чтобы показать конец легитимности крысиного короля”. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом: “На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию”.

Член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко в эфире Настоящего Времени заявил, что задача граждан Беларуси сейчас – “показать Александру Лукашенко, что с сегодняшнего дня он больше не является президентом Республики Беларусь”.

Настоящее Время