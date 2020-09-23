Калифорния откажется от автомобилей на бензиновом топливе к 2035 году

23 сентября губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил, что Калифорния постепенно откажется от автомобилей на бензиновом топливе и резко сократит спрос на ископаемое топливо в рамках борьбы Калифорнии с изменением климата.

Согласно исполнительному указу, к 2035 году все новые автомобили и пассажирские грузовики в Калифорнии должны быть с нулевым уровнем выбросов. В настоящее время на этот транспорт приходится более половины всего углеродного загрязнения Калифорнии, 80% загрязнений, образующих смог, и 95% токсичных выбросов дизельного топлива. Самый грязный воздух в штате наблюдается в районе Лос-Анджелеса и в Центральной долине.

Предполагается, что к тому времени, когда указ вступит в силу, автомобили с нулевым уровнем выбросов будут дешевле и лучше традиционных автомобилей, а их первоначальная стоимость сравняется со стоимостью обычных автомобилей всего за несколько лет.

Также этот указ предписывает штату предпринять дополнительные действия по борьбе с самой грязной добычей нефти и поддержать рабочих, а также сохранить и создать рабочие места; устанавливает четкие результаты для новых правил охраны труда и техники безопасности, которые защищают рабочих и население от воздействия добычи нефти. Он поддерживает компании, которые переводят свои операции по добыче и переработке нефти на более чистые альтернативы. Губернатор также просит законодательный орган прекратить выдачу новых разрешений на гидравлический разрыв пласта к 2024 году.